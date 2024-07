Angela Nasti derubata dai ladri in casa propria, lo sfogo del padre: "Trovatevi un lavoro, siete..."

Gossip TV

La sorella di Chiara Nasti, Angela, è stata vittima di un furto a pochi giorni dalla sorella. Ecco lo sfogo del padre sui social!

Per la famiglia Nasti non sembra esserci pace: dopo il secondo furto nell'appartamento di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, avvenuto qualche giorno fa, ora anche la sorella dell'influencer, l'ex tronista Angela Nasti è stata derubata dai ladri in casa propria. A denunciare il tutto una storia sui social del padre delle due influencer, Enzo Nasti, che non ha pubblicato un amaro sfogo sull'accaduto.

Angela Nasti, dopo il furto in casa della sorella Chiara, anche lei derubata dai ladri

La più piccola delle sorelle Nasti, l'influencer napoletana Angela, è stata derubata in casa propria dai ladri, come ha rivelato sui social il padre Enzo che si è scagliato contro chi è entrato in casa della 25enne. Angela Nasti, al contrario della sorella, al momento non ha rilasciato alcun commento, preferendo il silenzio.

A svelare cosa era successo nelle scorse ore è stata una storia su Instagram di Enzo Nasti, padre delle due influencer, che sui social ha pubblicato un amaro sfogo all'ennesimo furto che in pochi giorni subisce la sua famiglia. Solo qualche giorno fa, infatti, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni avevano svelato di essere stati nuovamente rapinati in casa propria, dopo il furto di novembre 2023. Ora, invece, è toccato alla più piccola delle sorelle Nasti, l'ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti.

Il padre Enzo ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui si lasciava andare alla rabbia per l'ingiustizia subita e si scagliava contro i ladri che avevano derubato la figlia minore:

"Ora siete contenti? L'ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più. State attenti, questa è follia! Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da m**** senza dignità. Trovatevi un vero lavoro"

Se nel caso della sorella, i followers avevano saputo sia l'ammontare del valore della refurtiva - nel primo caso si trattava di una cifra cospicua di oltre 80.000 euro tra borse, gioielli e denaro, questa volta non è stato svelato cosa è stato portato via, ma sembra che tra gli oggetti scomparsi ci siano diversi beni di valore, alcuni anche di natura personale molto importanti per l'ex tronista.

Dopo Chiara Nasti, anche Angela Nasti derubata in casa sua

Qualche giorno fa, Chiara Nasti aveva annunciato sui social che l'appartamento a Roma, in zona Camilluccia, in cui vivono lei e il marito Mattia Zaccagni era stato nuovamente svaligiato dai ladri. L'influencer aveva pubblicato una singola storia su Ig per raccontare del danno che avevano arrecato alla sua famiglia, ma dalle poche parole che aveva condiviso con i fan sono risultati evidenti la rabbia e la frustrazione provati dalla coppia.

L'influencer napoletana nella giornata di domenica 14 luglio 2024 vevaa pubblicato sui social una foto nella quale si possono notare diversi portagioielli di valore vuoti e lanciati alla rinfusa sul pavimento della casa, segno evidente del furto subito.

Chiara Nasti aveva pubblicato questa foto per raccontare cos'era successo ai fan, ma si era limitata a poche e sbrigative parole, ancora turbata per quanto accaduto: "Questa è l'Italia. Pezzi di m****"