Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: svaligiata (di nuovo) la casa: "Pezzi di m****"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno raccontato di essere stati nuovamente svaligiati: l'influencer e il calciatore si sono sfogati sui social, raccontando l'accaduto.

Per l'influencer Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, non sembra esserci pace: a distanza di qualche mese, ancora una volta, i ladri hanno svaligiato il loro appartamento. A rivelarlo, con una storia sui social è stata l'influencer napoletana, che ha così raccontato la sua frustrazione all'ingiustizia subita.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni derubati: i ladri svaligiano (di nuovo) la loro casa

Chiara Nasti è tornata a sorpresa sui social, dopo che il suo profilo era stato disattivato per alcuni giorni, e ha raccontato con una storia su Ig che l'appartamento a Roma, in zona Camilluccia, in cui vivono lei e il marito Mattia Zaccagni è stato nuovamente svaligiato dai ladri. L'influencer ha pubblicato una singola storia su Ig per raccontare del danno che hanno arrecato alla sua famiglia, ma dalle poche parole che ha condiviso con i fan sono risultati evidenti la rabbia e la frustrazione provati dalla coppia.

L'influencer napoletana nella giornata di domenica 14 luglio 2024 ha pubblicato sui social una foto nella quale si possono notare diversi portagioielli di valore vuoti e lanciati alla rinfusa sul pavimento della casa, segno evidente del furto subito. Chiara Nasti ha pubblicato questa foto per raccontare cos'era successo ai fan, ma si è limitata a poche e sbrigative parole, ancora turbata per quanto accaduto.

A corredo dello scatto che mostrava il furto subito, l'influencer ha aggiunto:

"Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia. Pezzi di m****"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni vittime di furto nel giro di pochi mesi

Non è la prima volta che la coppia Nasti-Zaccagni è vittima di un furto: lo scorso novemebre, infatti, i ladri erano penetrati in casa mentre i coniugi e il piccolo Thiago erano fuori casa e avevano fatto razzia di gioielli e borse che avevano trovato. Il danno causato, aveva rivelato l'influencer, ammontava a circa 70.000 euro, una cifra che aveva lasciato i fan senza parole.

L'influencer sta vivendo gli ultimi mesi prima della nascita della piccola Dea, la secondogenita sua e del marito Mattia Zaccagni. Qualche giorno fa, il profilo Instagram di Chiara Nasti era scomparso dai social, causando non poco allarmismo tra i fan. Secondo alcune indiscrezioni, però, sembrava che non si trattasse di un tentativo di hackeraggio dell'account dell'influencer - che conta 2 milioni di followers - ma di una decisione volontaria di Nasti.

A detta di Deianira Marzano, infatti, l'influencer aveva deciso di prendersi una pausa dai social in vista della nascita della sua seconda figlia e desiderava un po' di tranquillità lontana dal gossip e dagli haters che non perdevano occasioni di attaccarla.