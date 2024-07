Amici, Massimiliano Caiazzo insieme a una misteriosa ragazza: finita la storia con Elena D'Amario? Arriva un chiarimento!

Gossip TV

Mentre i rumors sulla fine della storia con Elena D'Amario, la ballerina professionista di Amici, si intensificano, Massimiliano Caiazzo è stato paparazzato con una misteriosa ragazza. Ecco come stanno davvero le cose!

La relazione tra Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, ha subito diverse fasi: l'attore della serie di Mare Fuori e l'ex allieva del talent di Canale5, infatti, hanno per diversi mesi nascosto al mondo del loro amore. Solo l'anno scorso sono usciti finalmente allo scoperto, ma da settimane si rincorrono voci di una rottura tra loro. Voci che hanno trovato una conferma nella foto che mostra Caiazzo in compagnia di un'altra ragazza. Ma è davvero così come sembra?

Amici, Massimiliano Caiazzo paparazzato con una ragazza: finita con Elena D'Amario?

Dopo settimane di rumors sulla fine della love story con la ballerina del talent di Amici, Massimiliano Caiazzo ha pubblicato una storia su Instagram in compagnia di un'altra ragazza. I fan si sono allarmati nel vedere l'attore in atteggiamento amichevole con la misteriosa ragazza: nella foto, infatti, i due sono ritratti di spalle, mentre camminano abbracciati.

Per alcuni fan, la scelta di pubblicare questa storia era un modo per confermare la fine della storia con Elena D'Amario, ma diverse ore fa, la ragazza della foto, Tonia De Micco, ha deciso di farsi avanti per rivelare come stavano davvero le cose. La ragazza ci ha tenuto a specificare che non è affatto così come credevano i fan, perché tra lei e l'attore di Mare Fuori c'è solo una tenera amicizia.

Per confermarlo, Tonia ha deciso di rispondere a un follower che chiedeva se lei e Caiazzo stessero insieme e per stroncare le voci, prima che dilagassero senza controllo, De Micco ha replicato ironicamente che per lei Massimiliano Caiazzo è "fratm", termine del dialetto napoletano con cui si indicano non solo i consanguinei, ma anche gli amici fraterni:

"Rispondo, se no continuate all'infinito: no, è fratm"

Amici, la storia d'amore tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo

Le prime segnalazioni sulla relazione tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo risalgono all'estate del 2022, quando i due sono stati visti insieme nei pressi della Rinascente a Roma, abbracciati teneramente. Da lì, le segnalazioni si sono susseguite, alimentate anche da piccoli movimenti social, come i like e i commenti ai reciproci post.

Ma solo la scorsa estate i due sono usciti allo scoperto, attirandosi però anche le ire della parte tossica del fandom di Caiazzo, che non ha perso tempo a insultare Elena D'Amario, ritenendola inadatta a stare accanto al loro beniamino. Nonostante i problemi, la coppia sembrava unita e felice, ma da settimane si sono susseguite voci di una rottura tra loro.

Da sempre molto riservati sulla loro relazione, i fan hanno cercato indizi sui social, ma non hanno trovato nulla. Anzi, anche negli ultimi post sui rispettivi profili social ci sono i like di entrambi, a dimostrazione che le voci di una crisi sono senza fondamento.

