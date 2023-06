Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo non si nascondono più: eccoli in vacanza a Capri!

Gossip TV

La ballerina di Amici Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sempre più uniti: eccoli in una romantica vacanza a Capri!

Sono una delle coppie più riservate: stiamo parlando di Elena D'Amario, celebre ballerina di Amici, e di Massimiliano Caiazzo, attore della nota serie Rai Mare Fuori. Dopo le prime segnalazioni e mai una conferma da parte dei diretti interessati, sembra che abbiano deciso di non nascondersi più, come testimoniano anche le foto del romantico weekend a Capri.

Amici, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzio: romantica vacanza a Capri

Le prime segnalazioni sulla coppia arrivarono circa un anno fa, quando alcuni fan li videro insieme scambiarsi un bacio. Poi da lì si sono susseguiti i rumors, mai confermati dai diretti interessati, ma che di volta in volta si facevano più evidenti, come i commenti entusiasti sotto i rispettivi post, il video TikTok nel quale apparivano insieme e altre segnalazioni, sempre più concrete.

A queste, tuttavia, si sono susseguite anche voci di possibili rotture o di crisi, ma anche queste sono sfumate, rivelandosi niente più che sussurri di corridoio. Il fandom di Mare Fuori, almeno la parte più problematica e tossica non ha preso di buon grado la scelta di Caiazzo di fare coppia fissa con Elena D'Amario e sui social non sono mai mancati gli insulti per la ballerina, già vittima di bodyshaming.

Già il settimanale Diva e Donna li paparazzò insieme, ma ora arrivano anche gli scatti inediti del settimanale Chi di Alfonso Signorini e che mostrano i due godersi una romantica vacanza a Capri scambiandosi baci e abbracci sotto il sole. Secondo quanto riportato dalla rivista:

"Se tra i due la prima scintilla era già nata l'estate scorsa, senza però trasformarsi subito in una grande passione duratura, oggi stanno vivendo un momento magico. Non solo pwer quanto riguarda il cuore e non solo perché hanno deciso di non nascondere più la loro relazione al pubblico. Ormai è ufficiale, Caiazzo e D'Amario sono tra le più belle coppie che vedremo come protagoniste dell'estate 2023."

