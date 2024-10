Amici, ex allievo del talent show: "Maria De Filippi ha sempre creduto in me, sono stato il primo a..."

Gossip TV

Il cantante ed ex allievo di Amici, Virginio, ricorda la sua esperienza nella scuola più famosa d'Italia e parla del bellissimo rapporto che lo lega ancora oggi a Maria De Filippi.

Tra gli ospiti in studio delle ultime puntate della 24esima edizione di Amici c'è stato anche Virginio. In una recente intervista, il cantante ed ex allievo della scuola ha ricordato la sua fortunata esperienza nel talent show di Canale 5 e speso parole di grande stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi.

Virginio e il rapporto con Maria De Filippi

Ospite della terza puntata del pomeridiano di Amici 24, Virginio ha presentato il suo nuovo singolo "Amarene", che è uscito lo scorso 27 settembre. Intervistato da Superguidatv, il cantante, che nel 2020 ha partecipato anche a Tale e Quale Show, ha parlato di questo suo nuovo progetto musicale e ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. A proposito del rapporto con la conduttrice, Virginio ha confessato:

Ci sentiamo, ci scambiamo consigli, e mi confido con lei. È un legame che abbiamo mantenuto, come dimostra il mio recente ritorno ad Amici. Maria ha sempre creduto in me, e Amici mi ha cambiato la vita. È un’esperienza che ti permette di vedere questo mestiere da tante prospettive diverse. Io sono stato il primo cantautore a vincere un talent show in Italia e anche il primo a partecipare prima a Sanremo e poi a un talent. Amici è stato molto importante per me, perché stavo facendo qualcosa di nuovo. La televisione ha sempre scandito il mio percorso, sempre in contesti dove la musica era protagonista.

Dopo aver parlato del rapporto che lo lega ancora oggi alla De Filippi, Virginio, che ha debuttato nel 2006 al Festival di Sanremo nella categoria Giovani, ha parlato dei suoi progetti futuri. Alla domanda se si vedrebbe come giudice ad Amici o X Factor, il cantante ed vincitore della decima edizione di Amici sembra avere le idee molto chiare:

Sicuramente ho maturato un’esperienza che mi permette di confrontarmi con altre realtà e dare consigli. Quando ero ad Amici, Maria mi chiamava il ‘consigliere’, cosa che non ho mai raccontato a nessuno, perché aiutavo molto i miei compagni. Questa è una cosa che faccio anche con la Nazionale Cantanti. Mi piace fare squadra. Ritornando al nostro discorso, esplorare altri ambiti in tv non mi dispiacerebbe.

La classe di Amici 24

La 24esima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo del programma. Tra le novità più importanti c'è sicuramente l'arrivo dell'insegnante di danza Deborah Lettieri, che ha preso il posto del latinista Raimondo Todaro. 15 gli allievi del popolare talent show di Maria De Filippi: la new entry Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, il figlio d'arte Ilan Muccino, Luk3, Nicolò, SenzaCri, TrigNO e Vybes per la categoria canto; Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora per la categoria ballo. L'appuntamento con il pomeridiano è per domenica 27 ottobre alle 14 su Canale 5.

