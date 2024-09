Amici 24, Giulia Stabile non farà ritorno nel talent? Un indizio sui social preoccupa i fan!

Gossip TV

In attesa della nuova edizione di Amici 24, spunta un indizio che lascia pensare che Giulia Stabile potrebbe non tornare nella scuola come ballerina professionista. Ecco cosa sappiamo!

I fan di Amici di Maria De Filippi sono in trepidante attesa per l'inizio della ventiquattresima edizione del talent, ma sembra che una delle ballerine professioniste, nonché ex allieve del programma di Canale5 potrebbe non fare ritorno per Amici 24: stiamo parlando di Giulia Stabile.

Amici 24, Giulia Stabile non tornerà nel talent? Ecco l'indizio che preoccupa i fan

Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile è tornata nel programma condotto da Maria De Filippi come ballerina professionista, diventando un punto di riferimento non solo per gli allievi della trasmissione, ma anche per il pubblico da casa. Solare e dinamica, Giulia si è trovata a rassicurare e a incoraggiare i ballerini che confidavano in lei, creando legami di amicizia con Isobel Kinnear e con Angelina Mango, di cui ha curato le coreografie di alcune sue hit.

Nel corso di questi anni trascorsi ad Amici, Giulia è cresciuta come professionista e ha partecipato a Masterclass e progetti vari, che hanno evidenziato come sia maturata come ballerina. E, data la sua carriera in ascesa, Giulia potrebbe aver deciso di non tornare ad Amici 24. Un indizio sui social, infatti, ha preoccupato i fan: sembra che Giulia si sia trasferita a Londra e dalle sue stories su Ig i followers hanno notato che l'ex vincitrice del talent è già atterrata nella capitale britannica.

Questo trasferimento, in concomitanza con l'inizio di Amici 24, hanno fatto pensare ai fan che la ballerina abbia lasciato il suo posto nel cast dei professionisti del talent e abbia deciso di dedicarsi ad altri progetti. Per scoprire se non tornerà ad Amici 24 non ci resta che attendere le prime anticipazioni della nuova edizione.

Amici 24, ecco quando inizierà la nuova edizione

Debutto rinviato per Amici24 e Uomini e Donne: le trasmissioni Fascino condotti da Maria De Filippi, infatti, non riprenderanno con il consueto appuntamnto del 16 settembre, ma saranno rimandati alla settimana del 22 settembre.

La decisione è dovuta alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, in modo da non sovrapporsi con i primi appuntamenti del docu-reality. Inoltre, il talent di Canale5 subirà un cambiamento nella durata delle puntate domenicali.

Invece di andare in onda dalle 14 alle 16.30, le puntate dureranno una mezz'ora in meno e l'appuntamento della domenica si concluderà per le 16.00. Al posto di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, i telespettatori assisteranno a un doppio episodio della soap Beautiful, seguito da Endless Love.

Scopri le ultime news su Amici