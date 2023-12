Amici 23, tutti gli allievi parteciperanno al Capodanno in Musica!

Gossip TV

Il prossimo evento che accompagnerà la fine del 2023 e l'inizio del 2024, Capodanno in Musica, vedrà la partecipazione di tutta la classe di Amici 23!

L'intera classe di allievi di Amici 23, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, sarà presente nella serata che accompagnerà il pubblico di Mediaset nell'ultimo giorno del 2023 e verso i primi minuti del 2024: i cantanti e i ballerini, infatti, saranno ospiti di Capodanno in Musica!

Amici 23, gli allievi del talent ospiti di Capodanno in musica

In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata di Amici in onda domani, domenica 17 dicembre, e quali tra gli allievi potranno continuare la loro avventura nel programma, fino ad arrivare al Serale, è giunta da poco la notizia che tutta la classe di cantanti e ballerini di questa edizione prenderà parte al Capodanno in Musica, l'evento televisivo che il 31 dicembre traghetterà gli spettatori di Canale5 dal 2023 al 2024.

A condurre questa edizione dell'evento, che terrà compagnia a milioni di spettatori, sarà Federica Panicucci e oltre ai nomi di grandi artisti che si esibiranno sul palco in attesa dello scoccare della mezzanotte, ci saranno anche tutti i concorrenti di Amici 23. Non è certo la prima volta che il talent permette ai suoi allievi di partecipare a eventi così prestigiosi.

Anche l'anno scorso, Isobel Kinnear e Ramon avevano preso parte ad alcuni spettacoli televisivi proprio nel periodo natalizio. Dopotutto, il programma di Maria De Filippi è un ottimo trampolino di lancio per consentire ai giovani talenti del canto e del ballo italiani di farsi conoscere.

Sarà sicuramente un'esperienza importante per i concorrenti della trasmissione: i ragazzi trascorreranno, come di consueto, le vacanze di Natale in Casetta e poter approfittare della pausa natalizia dalle lezioni per partecipare a Capodanno in Musica sarà sicuramente un ottimo modo per salutare l'anno vecchio e lanciarsi con entusiasmo verso il 2024.

