Gossip TV

Ecco tutte le Anticipazioni della prossima puntata di Amici 23, in onda domenica 17 dicembre, su Canale5.

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 17 dicembre su Canale5 alle ore 14.00: sarà l'ultimo appuntamento domenicale prima della pausa natalizia, perciò, scopriamo insieme tutte le Anticipazioni del talent show targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, le anticipazioni della puntata in onda domenica 17 dicembre

Come svelato da SuperguidaTv, sono terminate da poco le registrazioni della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e sono state diffuse le prime Anticipazioni su ciò che ci aspetterà nella nuova puntata: ospiti musicali gli Articolo 31 e Coma cose, per presentare il loro singolo. Da TSQV arriva Giovannino, in videochiamata con Sabrina Ferilli.

Giudici per la gara di canto: Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti (quest'ultimo presenterà anche il suo cd realizzato grazie all'AI), mentre per la gara di ballo ci sarà Veronica Peparini. Cosa succederà per la gara di canto? Questa la classifica con i relativi giudizi:

Petit ha ricevuto un sacco di complimenti da Gerry Scotti

Holden. Federica Camba gli fa i complimenti e gli dice che il suo inedito “Puzza proprio di hit”. Dikele gli dice “Mi hanno detto tutti di guardare amici perché c’è uno che spacca… beh avevano ragione”

Lil Jolie, le hanno detto che è esplosiva e di lei non ci si scorda facilmente

Mew, le hanno detto che musicalmente è “maleducata”, ma non nel vero senso della parola. Si tratta di un complimento.

Mida. Dikele gli dice che ha proprio talento e gli consiglia di sporcare di più i suoi testi. Secondo il giudice spesso si diventa Star dopo Amici, ma lui già lo è.

Ayle, gli hanno detto che il suo singolo ha un ritornello potentissimo

Matthew, Gerry gli ha detto che è bello e anche bravo.

Sarah. A Dikele l’inedito non convince molto. Deve ancora crescere. Arrivando ultima nella gara inediti ha dovuto riconsegnare la maglia alla sua prof.

Martina è l’unica che canta una cover e si esibisce sulle note di I’m nothing.

Per la gara di ballo, invece, Gaia ha ricevuto i complimenti dalla Peparini e un 6 dalla Celentano, fiera dei suoi progressi. Ecco la classifica compelta:

Sofia ha ballato una coreografia hip hip. Veronica le ha detto che è stata bravissima e che si vede che ha studiato.

Kumo ha ballato un passo a due di hip hop con Giulia. La Peparini gli ha detto che è il suo prototipo di ballerino con movimenti ampi e dinamici.

Lucia, la Peparini le ha detto di concentrarsi di più sull’espressione e sulle parole della canzone e meno sui passi come ha detto anche a Marisol.

Dustin ha ballato su Call out my name

Gaia ha ballato una coreografia modern. Complimenti da Veronica anche per il buon utilizzo dell’oggetto di scena. Celentano le ha detto che sta migliorando infatti le ha dato 6

Marisol ha ballato una coreografia modern con una poltrona come oggetto scenico mentre. Veronica le ha detto di concentrarsi di più sulle parole della canzone.

Simone ha ballato una coreografia modern. Veronica gli ha detto che è stato bravo che non si deve abbattere.

Nicholas ha ballato una coreografia modern la Peparini gli ha detto che ha molte potenzialità e deve migliorare. La Celentano gli ha detto che per lei è passato da 0 a 2,7 come voto e quindi è migliorato. Un vero successo!

Giovanni ha fatto un passo a due con Francesca Tocca. Per la Peparini è stato bravo, ma in alcuni momenti ha prevalso Francesca e lui si è spento.

Per quanto riguarda le sfide e i compiti: Lil Jolie vince la sfida contro Giulia, cantando What's Up con la chitarra elettrica. La cantante si è anche esibita insieme a Petit in Last Christmas, con i ballerini professionisti in una coreografia intorno a loro. Meno bene invece Simone, che non supera il compito assegnatogli da Todaro, il quale critica il suo fisico. Giovanni ha come voto dalla Celentano un 5.5, perché sta migliorando. Molto bene Lucia, che riceve un 7 e riceve i complimenti dalla Celentano perché è ben predisposta a mettere in atto tutte le correzioni che le vengono fatte.

Arrivano due nuovi allievi: uno scelto da Rudy Zerbi e che si chiama Malia, mentre Anna Pettinelli propone l'ingresso di Yuri. A vincere la sfida tra loro è il primo, che così entra ufficialmente nella scuola.

Momento Natale nella puntata: a quanto pare, i prof di canto sceglieranno un allievo e gli faranno dei complimenti, mentre i prof di ballo hanno "regalato" a ciascuna squdra una coreografia. In studio è entrato Umberto con 3 regali che corrispondevano alle squadre di ballo e ogni prof sceglieva un allievo per esibirsi. Raimondo ha scelto Kumo. La Celentano ha puntato su Dustin e Raimondo invece su Gaia. Stessa cosa è stata fatta con i cantanti. Rudy ha scelto Lil, Lorella ha scelto Sarah e Anna Matthew, ma non si sono esibiti

Scopri le ultime news su Amici