Amici 23, nuovo provvedimento disciplinare per gli allievi. La furia di Maria De Filippi:" Questo non è ammissibile" [VIDEO]

Nel corso della puntata di oggi ad Amici23 gli allievi sono stati sottoposti a un provvedimento disciplinare a causa delle scarse pulizie in casetta e ha scatenato la rabbia anche di Maria De Filippi.

Una puntata ricca di polemiche ed emozioni quella di Amici 23 di oggi, domenica 26 novembre, che abbiamo visto: tutti gli allievi della scuola di Canale5 sono stati nuovamente rimproverati per la scarsa igiene in casetta e in particolare la produzione ha additato, su suggerimento dei ragazzi, i nomi di tre allievi che non compirebbero il loro dovere: i tre nominati sono Mida, Holden e Ayle. Quando tutti e tre si sono alzati per rispondere alle accuse le loro parole hanno provocato la reazione furiosa di Maria De Filippi.

Amici 23, Maria De Filippi furiosa: "Non è ammissibile quello che abbiamo visto"

Come ogni anno, il talent targato Mediaset vede una classe di allievi palesemente svogliata e priva di iniziativa per quanto riguarda l'igiene da tenere in casetta e, come ogni anno, scatta il provvedimento per gli allievi. In questo caso, i ragazzi erano già stati avvisati nel corso di qualche passata puntata e anche lì la produzione stessa era intervenuta a rimproverarli per la situazione disdicevole in cui vivevano. Nel video mostrato questa volta, la casetta è lasciata in condizioni pessime e diversi dei ragazzi si lamentano di quanto non tutti i ragazzi si impegnino per fare il loro dovere. Tra gli allievi che secondo anche ciò che ha visto la produzione ci sono Lil Jolie - accusata dai compagni di non essere ordinata, che ironia! - Marisol, Mew, Petit e pochi altri. Ma, la produzione ha anche i nomi di coloro che più di tutti non svolgono il loro dovere:Mida, Holden e Ayle, che così sono costretti ad alzarsi.

Holden prende la parola e afferma che, benché non sia ordinato per quanto riguarda il suo letto e i suoi effetti personali, non è responsabile di tutto ciò che è stato mostrato nel video. Tuttavia, Rudy Zerbi, in qualità di suo coach, non è d'accordo:

"Se tu non fai il tuo letto e lui lascia sporco in giro e quello così, ecco che si arriva a quello che abbiamo visto. So che sei bravo, ma se non sai rispettare le regole basilari del convivere, non mi lasci scelta: dammi la maglia, perché te la sospendo"

Quando anche Mida e Ayle provano a dare una giustificazione, Maria De Filippi interviene e li zittisce duramente:

"Non è ammissibile quello che dite. Non provate a raccontare p****, perché vi vedo e so le cose. Non è ammissibile che una vostra compagna, Mew, veda quello che c'è sul tavolo e per lo schifo decida di non mangiare più. Non è ammissibile, ve lo ripeto. Poi, non è qualcosa di cui siete stati avvisati oggi, siete in questa scuola da due settimane e so che avevate deciso di organizzarvi con dei turni. Quindi, di cosa parlate?"

