Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 15 ottobre: arriva il primo provvedimento disciplinare

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 23.

Ieri, giovedì 12 ottobre 2023, è stata registrata una nuova puntata della 23esima edizione di Amici. Tra gli ospiti della registrazione anche l'amatissima e seguitissima cantante Emma Marrone, che giudicherà la gara di canto e presenterà il suo nuovo singolo Souvenir.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23

La nuova puntata di Amici 23 è stata registrata ieri ed è stata ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni, è tornata in studio un'ex amatissima protagonista del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Emma Marrone, la quale ha presentato al pubblico Souvenir e non solo. La cantante è stata chiamata, infatti, a giudicare la gara di canto. Ad avere la meglio è stata anche questa settimana Lil Jolie.

Brutte notizie per Ezio, il quale si è beccato il primo provvedimento disciplinare. Il motivo? Le condizioni igieniche della Casetta. A detta dei suoi compagni di scuola, il cantante è quello che pulisce meno, non aiuta gli altri ed è il più disordinato. Ma non è finita qui. L'allievo di Anna Pettinelli si è poi esibito per il compito di Rudy Zerbi, non superandolo. Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori. Per quanto riguarda invece la gara inediti, ad avere la meglio è stato Holden.

Spazio poi alla gara di ballo, che è stata giudicata da Sergio Bernal. A grande sorpresa di tutti, Simone si è classificato al primo posto. Dustin e Nicholas si sono esibiti per i loro rispettivi compiti, ma entrambi non li hanno superati. A trionfare nella gara di improvvisazione di ballo è stato Kumo, il quale ballerà all’evento ufficiale di World of dance 2023. Infine, Chiara Porchianello ha vinto la sfida contro Denise, giudicata da Irma De Paola.

