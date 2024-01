Amici 23, Maria De Filippi su Mew e Matthew: "Addio definitivo per motivi personali" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 14 gennaio, Maria De Filippi ha dato una breve spiegazione all'addio di Mew e Matthew.

Oggi ad Amici 23, Maria De Filippi ha confermato che Mew e Matthew hanno lasciato il programma di Canale5. Ma, se i fan speravano di poter avere più informazioni sul perché la coppia di cantanti ha preso questa decisione drastica, allora, resteranno delusi.

Amici 23, Maria De Filippi conferma l'addio di Mew e Matthew dalla scuola

Nella puntata di Amici di oggi, domenica 14 gennaio, la conduttrice ha commentato in maniera sintetica l'addio di Mew e Matthew al programma. Dopo che durante un daytime della settimana, la produzione aveva svelato con un comunicato brevissimo che la coppia di cantanti aveva deciso di lasciare Amici per motivi personali, facendo così fioccare teorie e ipotesi sul perché avessero preso una decisione così drastica.

Dopo una prima sfida, la conduttrice ha dato il via alle esibizioni degli allievi rimasti e dopo aver presentato i giudici - Arisa per il canto e Samanta Togni e Anbeta per il ballo - ha esordito, riferendosi all'uscita dei due cantanti dal talent:

"Come potete notare, non ci sono i banchi di Mew e Matthew che hanno lasciato la scuola per motivi personali"

I fan in studio e quelli collegati da casa speravano di poter ascoltare una spiegazione che desse finalmente un senso all'addio di due dei talenti più amati di questa edizione di Amici, ma dopo queste poche parole Maria De Filippi ha proseguito con la scaletta della puntata. Probabilmente, la mancanza di spiegazioni è una tutela della produzione della privacy degli allievi, i quali ancora non hanno divulgato alcuna spiegazione sulla decisione di lasciare la trasmissione insieme.

