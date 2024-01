Amici 23, l'uscita di Mew e Matthew troverà una spiegazione? I motivi del silenzio di Maria De Filippi

Gossip TV

L'uscita di Mew e Matthew dalla scuola di Amici 23 non ha ancora trovato una spiegazione, per quale motivo dal talent non ci sono comunicazioni?

L'improvviso abbandono di Mew e Matthew da Amici23 è diventato fonte di mistero e teorie sul web: i fan del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi non riescono a capacitarsi né dell'uscita, né del silenzio dietro cui si è trincerata la produzione del programma.

Amici 23, l'uscita di Mew e Matthew avrà mai una spiegazione?

La coppia era stata avvistata alla stazione di Roma Tiburtina, dove con una pesante valigia entrava in un taxi: una segnalazione apparsa su X che ha sconvolto i fan di Amici e li ha spinti a ipotizzare le teorie più assurde. Poi, nel corso del daytime del 9 gennaio, in chiusura, per brevissimi attimi, la produzione rilascia quello che al momento è l'unica notizia certa che si ha sui due cantanti:

"Mew e Matthew per motivi personali hanno lasciato la scuola di Amici"

Una frase criptica che ha portato ancora più confusione e alla teorizzazione di una fuga d'amore o addirittura di una gravidanza inattesa. I like di Mew ad alcuni commenti sul web che smentivano con forza queste teorie, ma lasciavano presagire che ci fosse altro di molto più serio e credibile sotto, hanno rapidamente fatto crollare l'ipotesi bebé in arrivo. Tuttavia, ancora oggi, 13 gennaio, nulla è stato rivelato e anche le anticipazioni di Amici23 della puntata di domenica 14 gennaio non hanno fornito alcun dettaglio.

Sebbene, infatti, in puntata Maria De Filippi accenni all'uscita di Mew e Matthew, le fonti presenti alla registrazione dichiarano che la conduttrice si è limitata ad affermare che i due sono usciti "per motivi personali". Sul web il silenzio di Maria De Filippi ha fatto pensare a molti che, probabilmente, dietro l'abbandono dei due cantanti ci sia qualcosa di molto serio che riguarda Mew e non Matthew: infatti, se fosse stata l'allieva di Lorella Cuccarini a decidere di lasciare la scuola per seguire il suo amore, la produzione l'avrebbe mandato in onda senza problemi, mentre sui social si pensa che sia successo qualcosa che riguardi la vita privata di Mew e che Matthew abbia deciso di seguirla per sostenerla.

Il silenzio della produzione e della conduttrice, in ogni caso, potrebbe essere anche dovuto a una richiesta degli allievi stessi, che avrebbero così cercato di preservare la loro privacy e decidere di raccontare cosa è realmente accaduto se e quando saranno pronti.

