Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 26 novembre: due allievi lasciano la scuola

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici 23.

Oggi, giovedì 23 novembre 2023, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. Ospiti in studio i due ex allievi della scuola e amati cantanti Gaia Gozzi e Luigi Strangis, Stash, Orietta Berti e Rebecca Bianchi.

La nuova registrazione di Amici 23

La nuova registrazione di Amici 23 ha visto l'eliminazione di Chiara Porchianello e Stella Cardone. Stando alle anticipazioni riportate da Gossip tv, i professori della scuola hanno deciso di mandare in sfida immediata Nicholas, Stella e Chiara. Nessun lieto fine per le due allieve della scuola. Al posto della ballerina di Emanuel Lo è entrata Lucia, invece al posto della cantante della squadra di Anna Pettinelli è entrata Martina. La sfida di Nicholas è stata lasciata in sospeso.

Maglia sospesa per Holden. Il cantante è stato nominato dai suoi compagni come quello che collabora meno in casetta. Petit ha cantanto il suo inedito per volere di Rudy Zerbi. Spazio poi alla gara improvvisazione. Ad avere la meglio è stata Gaia De Martino. Emanuel Lo ha riconsegnato la maglia a Simone Galluzzo. Matthew assente in puntata per motivi di famiglia.

Gara canto giudicata da Stash e Orietta Berti. Primo posto per Mew, seguita da Lil Jolie e Ayle. Gara ballo giudicata da Rebecca Bianchi. A trionfare è stato Dustin, seguito da Kumo e Sofia Cagnetti. Grandi soddisfazioni per Gaia, che ha vinto una borsa di studio a Chicago. Petit invece ha vinto la prova Oreo. Nicholas infine ha affrontato il compito di sensualità assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano.

