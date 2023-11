Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 12 novembre: Mattia Zenzola e Maria Esposito ospiti in studio!

Gossip TV

Oggi, 9 novembre, si è registrata una nuova puntata di Amici23: vediamo insieme cosa succederà nella puntata di domenica 12 novembre.

Oggi, giovedì 9 novembre, si è registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show targato Mediaset in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 e ogni domenica alle ore 14.45. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della puntata di Amici 23 in onda domenica 12 novembre.

Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 12 novembre

Come svelano le anticipazioni di SuperGuidaTv, grande attenzione sarà puntata sul talent di Amici per il prossimo appuntamento domenicale: ospiti in studio, infatti, saranno Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione, e Maria Esposito, insieme a Giulia Molino e Andrea Sannino per presentare Mare Fuori - il musical . Altri ospiti saranno Irama e Rkomi, che si esibiranno sulle note di Hollywood.

Si è notata l'assenza di Simone in puntata, ma non sono state fornite spiegazioni in merito: nell'ultimo daytime, Simone si è visto sospendere la maglia da Emanuel Lo a causa delle continue lamentele del ballerino dopo i risultati delle ultime tre classifiche. La gara di canto scrittura è stata vinta da Petit, che si è esibito insieme e Mida e Holy Francisco. I tre cantanti dovevano scrivere delle strofe sulla donna e Petit lo ha fatto pensando a sua madre. Vincendo ha ottenuto un punto da assegnare alla sua sqaudra durante la gara di canto. A giudicare la gara Giordana Angi, giunta in studio per presentare il nuovo inedito.

Kumo, Elia, Chiara e Giovanni si sono esibiti nella gara di canto "la mia storia" e a vincere è stato Kumo, che ha ottenuto una borsa di studio in una scuola di ballo a Madrid. Giovanni ha sostenuto anche il compito assegnatogli da Emanuel Lo, ma non è riuscito a superarlo.

La gara di ballo è stata, invece, giudicata da Rossella Brecia e la classifica dei vincitori è la seguente:

Dustin

Kumo

Marisol

Gaia

Giovanni

Sofia

Chiara

Nicholas

Elia

La gara di canto è stata invece giudicata da Tommaso Paradiso e a vincerla è stata Lil Jolie. Gli altri allievi si sono così classificati:

Sarah

Holden

Petit

Mida

Mew

Ayle

Holy Francisco

Stella

Matthew

