Amici 23, maglia sospesa per Simone, Emanuel Lo e Alessandra Celentano rimproverano duramente l'allievo [VIDEO]

Oggi, durante il daytime di Amici23, Simone si è visto sospendere la maglia dal prof Emanuel Lo, dopo un lungo rimprovero da parte sua e della maestra Celentano. Ecco cosa è successo nel programma di Maria De Filippi targato Mediaset in onda su Canale5.

Amici 23, Simone si vede sospendere la maglia: Celentano ed Emanuel Lo durissimi su di lui

Convocati i ragazzi in studio, Alessandra Celentanto ed Emanuel Lo hanno mandato in onda un video del post puntata di domenica 5 novembre in cui Simone si lamentava del posto in classifica e delle critiche ricevute dalla maestra Celentano. Quest'ultima non ha perso tempo e ha subito ripreso il ballerino:

"Simone, tu chi sei per dire che non sei d'accordo con la classifica, non sei d'accordo con il giudizio che fa 'lei'. Non sei un ballerino, non sei un professionista, né un coreografo"

Emanuel Lo ha rincarato la dose, chiedendo perché non ha detto direttamente alla maestra ciò che pensava, perché l'atteggiamento dell'allievo non è ammissibile, soprattutto, visto che è la terza volta che è arrivato ultimo in classifica. In merito a questa situazione, Celentano chiede di far vedere le famose tre classifiche in cui Simone è arrivato ultimo e che sono state giudicate da tre grandi professionisti della danza. Magari, gli sottolinea Emanuel Lo non dovrebbe lamentarsi e basta:

"Invece di chiederti perché sei arrivato ultimo, preferisci lamentarti alle spalle di tutti che ti rode il c***? Continuate a lavorare sulla testa sui giudizi dei professionisti, ma non mettete in pratica i consigli che vi vengono dati"

Celentano continua dicendo che vorrebbe sentire da lui quali sono i punti di forza della sua coreografia, perché di certo Anbeta non è l'ultima arrivata e poi si rivolge a tutta la classe:

"Vale per tutti, eh. Cantanti e ballerini"

L'allievo decide di chiedere scusa, ma vuole anche sottolineare che non è solo lui a lamentarsi, ma i due professori ribadiscono che questo atteggiamento è riscontrabile in gran parte della classe. Vista l'ostinazione di Simone e anche per dargli una lezione, data l'arroganza con cui il ballerino afferma che non dovrebbe essere ultimo, Emanuel Lo prende una decisione dura:

"Dovrei riconsegnarti la maglia, ma ho deciso di sospendertela, perché devo rivalutare il tuo percorso all'interno della scuola"

