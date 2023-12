Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: un nuovo ingresso e un grande ritorno nella scuola

Gossip TV

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 17 dicembre 2023 su Canale 5. Super ospiti in studio gli Articolo 31 e i Coma cose, che presenteranno il loro nuovo singolo. Direttamente da Tu si que vales arriverà Giovannino, in videochiamata con Sabrina Ferilli.

La nuova puntata di Amici 23 oggi su Canale 5

L'attesa è finalmente finita. Oggi, domenica 17 dicembre, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata di Amici 23 prima delle vacanze di Natale. I giudici per la gara di canto saranno Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti, mentre per la gara di ballo tornerà l'amatissima coreografa ed ex professoressa della scuola Veronica Peparini, che premierà Sofia. Brutte notizie per una cantante, che sarà costretta a riconsegnare la maglia alla sua coach.

Spazio poi alle sfide e ai compiti assegnati dai professori della scuola di Amici. Stando alle anticipazioni, Lil Jolie si esibirà insieme a Petit in Last Christmas e affronterà la tanto temuta sfida. Simone eseguirà il compito assegnatogli da Raimondo Todaro, Giovanni e Lucia quello della maestra Alessandra Celentano.

Nella scuola arriveranno ben due nuovi allievi: Malia, scelto da Rudy Zerbi, e Yuri, proposto da Anna Pettinelli. Momento Natale. Le anticipazioni rivelano che i professori di canto sceglieranno un allievo e gli faranno dei complimenti, mentre i coach di ballo "regaleranno" a ciascuna squdra una coreografia. L'appuntamento è per oggi alle 14.10 su Canale 5.

