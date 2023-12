Amici 23, Intervista esclusiva a Holy Francisco: "Le critiche non mi hanno demoralizzato, ora sogno Sanremo"

Gossip TV

Holy Francisco racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Holy Francisco, nome d'arte di Francesco Guarnera. Impulsivo, schietto e determinato, il giovane cantante è stato uno dei protagonisti più chiacchierati della 23esima edizione di Amici. Entra nel talent show di Maria De Filippi fortemente voluto da Anna Pettinelli, che rimane entusiasta dal suo inedito Tananai. Un percorso non facile il suo, visti anche i vari confronti con i professori della scuola, ma che gli ha regalato bellissime amicizie e nuove consapevolezze.

Holy Francisco si è raccontato a noi di Comingsoon.it: dalla sua passione per il canto all'incredibile e indimenticabile esperienza vissuta nella scuola di Amici fino al suo più grande sogno, ovvero quello di partecipare al Festival di Sanremo.

Prima X Factor e poi Amici. Cosa ti ha spinto a rimetterti in gioco nel talent show di Canale 5?

Amici è profondamente diverso da X-Factor, sono due tipi di esperienze ben distinte e che sono tanto vicine quanto lontane. Ho deciso di rimettermi in gioco per trovare nuovi stimoli e per vivere un’esperienza nuova ed entusiasmante. Il mio percorso nella scuola non è stato dei migliori, ma sono fiero di essere stato sempre me stesso nel bene e nel male. Sicuramente avrei potuto giocare meglio le mie carte, ma sono dell’opinione che il passato è passato e per citare gli Oasis: “Don’t look back in Anger”. Mi porterò per sempre nel cuore le risate, gli scherzi, le uscite e anche le litigate con i miei compagni.

Nonostante la decisione finale di interrompere il tuo percorso nella scuola, Anna Pettinelli ti ha sempre sostenuto e difeso dalle critiche con grande fermezza...

Anna per me è stata una vera e propria mamma, mi ha sempre difeso davanti a tutto e tutti. È stata una grande coach, mi ha aiutato tantissimo a crescere e ad imparare ad incassare anche i colpi più duri. Le critiche di Rudy Zerbi, seppure dure, non mi hanno mai demoralizzato. Sono un ragazzo abbastanza forte e per fortuna sono riuscito a trasformare le critiche in un carburante per spingere di più.

Quest'anno nella scuola sono nate tante belle amicizie. Con chi hai legato di più? Ti ha aiutato la vicinanza di Sarah?

Ho legato tantissimo con la mia famiglia di Gargoyle (Matthew, Mew, Nick, Ayle e Petit) ma anche con Marisol e Gaia. Gli voglio un bene che non potete immaginare e auguro loro tutti i successi che meritano. Ho visto che in molti si sono appassionati anche al mio rapporto con Sarah (ride ndr). Lei ha dimostrato che, seppur più piccola, è sicuramente più matura di me. Mi ha dato un paio di strigliate importanti ed è riuscita a mettermi sulla giusta via quando, come mio solito, deliravo preso dal nervoso.

Chi, secondo te, potrebbe vincere Amici?

Quest’anno è difficile pronosticare un vero e proprio vincitore. Il livello del ballo è alto, del canto non parliamone proprio. Io credo che Mew abbia tutte le carte in regola per vincere. Per la danza lasciatemi sognare un Nick felice con la coppa in mano.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Progetti futuri tanti, ma forse non è ancora il momento di dirli. Sto lavorando tanto e sto scoprendo un approccio alla musica totalmente nuovo. Sono sicuro che tutto quello che uscirà dall’anno prossimo vi piacerà. Per quanto riguarda, invece, i sogni nel cassetto..beh, ne ho uno da quando sono piccolino che non dico mai: SANREMO.

