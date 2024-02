Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: super ospite in studio Angelina Mango

Gossip TV

Nuovo appuntamento oggi con i ragazzi di Amici 23.

L'attesa è finita! Oggi, domenica 18 febbraio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici. Ospiti d'eccezione in studio i cantanti della 74esima edizione del Festival di Sanremo: la vincitrice Angelina Mango, Annalisa, Irama, Maninni e i The Kolors.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23

Manca poco alla nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda oggi su Canale 5. Stando alle anticipazioni, dopo Dustin e Gaia, altri tre allievi della scuola verranno ammessi alla fase Serale. Spazio poi alla gara di canto e di ballo che verranno giudicate rispettivamente da Marcello Sacchetta e Ornella Vanoni.

A giudicare la gara improvvisazione sarà Kristian Cellini. Brutte notizie invece per Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, che arriveranno ultimi in classifica provocando la reazione del loro coach Raimondo Todaro. Non mancheranno anche oggi liti e scontri in studio tra i professori del talent show di Maria De Filippi.

Escludendo Dustin e Gaia, che sono già stati ammessi al Serale di Amici 23, i ragazzi ancora in gara sono: Martina, Ayle, Nahaze, Holden, Petit, Lil Jolie, Malìa, Mida, Sarah, Kia, Marisol, Kumo, Sofia, Lucia, Giovanni e Nicholas. L'appuntamento è per oggi, domenica 18 febbraio, alle 14.10 su Canale 5.

