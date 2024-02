Amici 23, Intervista esclusiva a Simone Galluzzo: "Sono cresciuto tanto, ora sogno di ballare per Justin Bieber"

Gossip TV

Il ballerino Simone Galluzzo racconta ai microfoni di Comingsoon.it le emozioni vissute nella scuola di Amici.

Abbiamo intervistato in esclusiva Simone Galluzzo. Dolce, genuino e molto determinato. Simone è stato tra gli allievi più apprezzati della 23esima edizione di Amici per l'impegno e la dedizione che ha sempre messo nella danza, una passione che coltiva sin da quando era bambino. Il suo percorso nella scuola non è stato semplice, ma gli ha regalato tantissime emozioni, più consapevolezze e grandi soddisfazioni. Dopo la sua eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, infatti, Simone ha ricevuto una bellissima sorpresa: una proposta di collaborazione da parte di Adriano Bolognino.

A pochi giorni dalla sua eliminazione, ecco cosa Simone Galluzzo ha raccontato a noi di Comingsoon.it: dalla sua passione per la danza all'ingresso nella scuola di Amici fino al suo più grande sogno: ballare per Justin Bieber.

Pur avendo solo 18 anni, vanti già diversi anni di esperienza nel settore. Come è nata la tua passione per la danza?

La mia passione nasce tanti anni fa grazie a mia madre che mi ha consigliato di buttarmi e provare a ballare seriamente. Ho provato e me ne sono innamorato. Il mio idolo? Micheal Jackson. La danza per me è tutto, voglio vivere di danza e grazie ad Amici ho avuto la conferma.

Hai lasciato un bel segno in questa edizione di Amici. Hai affrontato sfide e tanti compiti sempre con grande determinazione ed educazione. Che esperienza è stata?

Bella e intensa. Sono davvero contento dell'esperienza che ho fatto. Sono cresciuto tanto sia a livello personale che artistico. Ci sono stati tanti alti e bassi è vero, ma le critiche ricevute e i momenti no mi hanno aiutato a crescere. Non cambierei nulla del mio percorso, sono fermamente convinto che l'educazione e la determinazione sono alla base di tutto nella vita.

Qual è stato il momento più bello e quello più difficile vissuto nella scuola?

Di momenti belli ce ne sono stati tanti, dal mio ingresso nella scuola alla serata di Capodanno a Genova. Il momento più difficile è stato quando Emanuel Lo mi ha sospeso la maglia. È stata tosta per me a livello emotivo, ma allo stesso tempo mi ha aiutato tanto perchè ho fatto uno switch mentale. Da lì ho iniziato a vivermi le cose e affrontare l'esperienza in maniera totalmente diversa.

Hai mai pensato di mollare?

Si l'ho pensato, ma solo per un momento. È stato un pensiero passeggero, uno sfogo.

Ti aspettavi di dover lasciare la scuola a poche settimane dall'inizio del Serale?

Le possibilità erano alte. Un pò me l'aspettavo vista la classifica fatta da Emanuel Lo. Io, tra i suoi, ero l'ultimo. Questo però non mi ha condizionato, ho cercato di dare il meglio. Ho analizzato la situazione in maniera oggettiva. Non mi sono mai sentito superiore a nessuno, ho sempre cercato di analizzare tutto con estrema lucidità e obiettività.

La tua eliminazione è stata molto sentita in casetta. Con chi hai legato di più?

Eravamo e siamo un gruppo molto unito. Ci vogliamo tutti bene, nonostante le discussioni e la competizione. Vivere con loro è stata la cosa più stimolante. Ho instaurato dei rapporti bellissimi, ho sempre cercato di andare d'accordo con tutti. Holden, Kumo, Nicholas, Martina, Gaia e Marisol...loro sono state le persone che mi hanno aiutato di più. Holden mi ha fatto anche un regalo davvero inaspettato perché so quanto è legato a quel libro. Ci siamo confidati tanto, è stato veramente un ottimo amico e un grande punto di riferimento nella scuola. Ci ritroveremo sicuramente fuori. Alla fine, tutti hanno un pezzo del mio cuore.

Cosa porterai con te degli insegnamenti di Emanuel Lo?

Emanuel Lo è stato eccezionale. Abbiamo un rapporto davvero speciale. Lavorare con un professionista come lui è stato bellissimo, mi ha aperto gli occhi. Lo ringrazierò per tutta la vita. Ha sempre avuto belle parole per me, ma anche per gli altri. Il consiglio più bello che mi ha dato è stato quello di cavalcare l'onda con sicurezza sennò si rischia di cadere dalla tavola.

Anche Maria De Filippi ha speso parole di grande affetto e stima dopo la tua eliminazione...

Maria è stata fondamentale per me. Mi porterò tanto della sua esperienza. Ci ha supportato e aiutato a vedere le cose da un'altra prospettiva. Una cosa che ho imparato da lei è la calma.

Dopo Dustin, anche Gaia ha conquistato la famosa maglia per il Serale. Te l'aspettavi?

Sono super felice per lei perché se lo merita. Io me l'aspettavo, forse lei no. Io credo in Gaia dal primo giorno, è cresciuta tantissimo in questi mesi. È una bellissima persona, un'anima buona. Le auguro il meglio.

Prima di lasciare Amici hai ricevuto una chiamata inaspettata da parte di Adriano Bolognino...

Non me l'aspettavo davvero. Lo ringrazio ancora tanto, lavorare con lui sarà bellissimo perché so che è un grande coreografo. Non vedo l'ora. Io mi auguro di fare questo per tutta la vita, vorrei far diventare la danza il mio mestiere.

Sogni nel cassetto?

Girare il mondo con la danza. Mi piacerebbe ballare per Justin Bieber, è un mio grande sogno.

