Amici 23, i ragazzi commentano i giudizi ricevuti da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi in puntata [VIDEO]

Dopo la prima puntata del Serale di Amici 23, i ragazzi si sono riuniti in casetta per commentare i giudizi ricevuti dai 3 giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Amici 23, i ragazzi commentano i giudizi ricevuti nella prima puntata del Serale [VIDEO]

I primi a esprimere il loro pensiero sono stati Petit e Giovanni: se il cantante di Rudy Zerbi ha ricevuto i complimenti di Malgioglio e Michele Bravi, che hanno speso elogi per la sua voce, Giovanni si è risentito del commento di Malgioglio sulla mancanza di sandunga, di sangue caliente, nel guanto di sfida contro Nicholas:

"Spero di fargli cambiare idea, che da tiepido questo sangue diventi finalmente caldo"

Dopo è stata la volta di Marisol, che in puntata ha incantato il pubblico con un passo a due insieme a Dusin, mentre Martina ha emozionato con la sua performance di Freedom. Su di lei, sia Malgioglio sia Bravi hanno speso parole di grande stima, anche se la cantante nel daytime del talent di Canale5 ha ammesso di non sentirsi mai davvero sicura: "Ho sempre paura di non dare giustizia ai pezzi che porto. Non sono mai contenta, penso sempre di poter fare di più. Non credo molto in me stessa". Ma a rassicurarla sono arrivate anche le parole dei suoi compagni, come Holden che ha detto di lei che è una valida artista e un'avversaria temibile.

Holden è stato definito da Malgioglio "un vero cantante,dalle voce che ha una timbrica ben riconoscibile", ma anche Bravi ha definito la sua esibizione ipnotica e a queste parole il cantante ha replicato:

"Sono molto contento di questi giudizi, era ciò che spettavo di fare"

Anche Lil Jolie è stata molto apprezzata da Giuseppe Giofrè, che si è complimentato con lei per la sua esibizione. In puntata, Lil Jolie ha ammesso di aver avuto un attacco di panico e che secondo lei questo l'ha penalizzata:

"Ci sono rimasta male, ho perso due tranche, una contro Holden. E pensavo di poter far meglio. Quando Michele Bravi ha detto a Holden che è stato ipnotico, mi ha ricordato di quante volte mi hanno detto che sono magnetica e mi ha lasciata un po' così. Però va bene, è andata così"

Anche Nicholas e Giovanni si sono confrontati: il loro guanto di sfida è stato tra i più chiacchierati, soprattutto, per i retroscena che hanno portato i due ballerini a litigare. Nonostante il punto sia stato assegnato al ballerino di Emanuel Lo, Giofrè ha ricordato al latininsta che non ha sfigurato per nulla. Anche Mida si è esibito contro Lil Jolie e ha ricevuto il giudizio entusiasta di Cristiano Malgioglio, che non ha nascosto la sua commozione alla performance del cantante. Al contrario, la cantante di Anna Pettinelli si è sentita di nuovo un po' come se le avessero tarpato le ali e non ha nascosto la sua paura e delusione. Sara, invece, ha commentato quanto l'ansia le faccia bene:

"Diventi una belva quando hai l'ansia, tiri fuori tutta la tua grinta"

