Amici 23, Nicholas deluso dalle parole di Giovanni su di lui: "Pensavo di aver creato dei legami qui" [VIDEO]

Ad Amici 23, le parole di Giovanni su Nicholas e sul guanto di sfida lanciatogli da Emanuel Lo hanno provocato la delusione di Nicholas. Ecco cosa è successo.

Il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo a Giovanni e Nicholas ad Amici 23 ha provocato un confronto inaspettato tra i due allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. L'allievo di Emanuel Lo, infatti, non ha apprezzato i commenti di Todaro e di Giovanni, che hanno accettato il guanto di sfida con l'obiettivo se non di vincere, almeno di umiliare Nicholas ed Emanuel Lo nel loro territorio.

Amici 23, Nicholas deluso da Giovanni: "Pensavo di aver creato dei legami qui dentro" [VIDEO]

Quando Giovanni ha esordito dicendo:

"Anche se dovessi perdere, l'avrò sfidato nel suo territorio e gli farò fare una figura di m****"

Nicholas ha ammesso di essere deluso dalle sue parole, perché non si aspettava che il compagno di casetta sminuisse il suo percorso nel modern:

"Come se io ti dicessi dopo 9 anni che studi latino è come se io venissi e ti dicessi che posso imparare tutto in pochi giorni. Cosa vuoi che ti dica? Questa uscita è stata pessima. Io do valore ai mesi che abbiamo vissuto qua dentro, tu no"

Giovanni ha però ribattuto affermando che si trattava di competizione e che non aveva a che fare con la loro amicizia. Tuttavia, Nicholas è di opinione diversa e ritiene che lui non ha avuto rispetto della loro amicizia:

"Io non avrei detto una cosa del genere, avrei risposto dicendo che i legami che si creano qua dentro sono sinceri. Ma è evidente che mi sono sbagliato. Tu quelle cose lì le hai pensate, ammettilo. Mi dispiace, ma dopo tutti questi mesi di percorso, va bene, cosa devo dirti"

Anche altri allievi, come Gaia e Marisol hanno affermato che, secondo loro, le parole di Giovanni erano troppo dure e che, quando aveva visto il video, non sembrava dell'idea di voler umiliare Nicholas. In casetta la tensione si taglia con il coltello...Cosa succederà?

