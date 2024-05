Gossip TV

Durante la Finale di Amici 23 di ieri, 18 maggio, i ballerini professionisti hanno voluto ringraziare Maria De Filippi. Ecco cosa hanno detto!

Ieri sera, sabato 18 maggio, è andata in onda, su Canale5, la finale di Amici 23, che ha visto trionfare Sarah Toscano. Durante l'ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi di quest'anno, i ballerini professionisti hanno regalato al pubblico una bellissima esibizione corale e hanno poi ringraziato la padrona di casa con una dolcissima dedica.

Amici 23, i ballerini professionisti ringraziano Maria De Filippi: "Se siamo qui è grazie a te!"

La grande famiglia di Amici non è composta solo degli allievi, dei professori, dell'enorme squadra della produzione e da Maria De Filippi, ma anche da un grupo di artisti del ballo che sono cresciuti e si sono formati nel talent, spesso, come ex allievi. Stiamo parlando dei ballerini professionisti del talent. Nel corso dell'ultima puntata di Amici 23, i professionisti si sono esibiti in una performance strabiliante per celebrare il lavoro che hanno svolto nel corso di quest'altro anno di trasmissione.

La maggior parte dei ballerini professionisti del corpo di ballo sono ex allievi del programma, come abbiamo detto, e sono rimasti, dopo la fine del talent, nel gruppo di professionisti di Amici, decidendo di aiutare gli allievi che avrebbero preso il loro posto a trovare quella scintilla che permetterà poi loro di brillare. Tra i professionisti ed ex allievi di Amici presenti nel corpo di ballo ci sono Giulia Stabile, Isobel Kinnear, Umberto Gaudino, Elena D'Amario, Francesca Tocca, Giulia Paeselli, giusto per citarne qualcuna.

E, in occasione della Finale di Amici 23, che ha visto la vittoria di Sarah Toscano, i professionisti hanno deciso di omaggiare la padrona di casa con una dedica dolcissima alla fine di una performance corale. Un piccolo omaggio al lavoro svolto da loro e dagli allievi durante l'anno, ma anche un ringraziamento a Maria De Filippi che ha sempre creduto in loro.

Amici 23, Elena D'Amario ringrazia Maria De Filippi per il sostegno che ha sempre dato a tutti i ballerini professionisti

Maria De Filippi, infatti, costituisce un perno importante attorno a cui ruota il meccanismo di Amici: non è soltanto padrona di casa e conduttrice, ma anche difensore dei suoi ex allievi, quando necessario. De Filippi, infatti, non si è mai tirata indietro quando anche i professori hanno provato a contraddire i professionisti e con mano ferma ha ricordato loro che i ballerini godono della sua più totale fiducia.

Questa situazione si è verificata quest'anno, quando Raimondo Todaro è entrato in conflitto con Francesca Tocca e Umberto Gaudino: anche in quell'occasione Maria è intervenuta a ricordare al professore che con le sue parole rischiava di offendere il lavoro e l'etica dei suoi colleghi ballerini. Perciò, sapendo quanto Maria De Filippi ha sempre apprezzato il loro lavoro e li ha sostenuti incondizionatamente, Elena D'Amario si è fatta portavoce di un comune pensiero e ha dedicato un tenero omaggio alla conduttrice.

Nelle sue parole, D'Amario ha spiegato che con questa esibizione vuole celebrare il lavoro di tutti coloro che duramente si impegnano per rendere possibile Amici e che grazie alla conduttrice tutti loro si sentono visti e rispettati:

"Questo era il nostro modo di celebrare non solo il lavoro di noi danzatori, ma il lavoro di tutti, di ogni singolo essere umano che rende tutto questo possibile ogni giorno, di tutte le squadre e di tutti i dipartimenti. We now must see per noi vuol dire unione, condivisione, ascolto e vedersi a vicenda. E essere visti e tu, Maria, ci vedi. Ci vedi, ci rispetti nell’arte che facciamo e ci rispetti come persone. So che non ti piacciono queste cose perché ti imbarazzi ma va detto. Se tutti i giorni riusciamo a fare tutto questo a questo livello, per un lungo periodo l’anno è in primis grazie a te. Grazie"

