Amici 23, Sarah vince: la dolce dedica di Lorella Cuccarini e la reazione sui social degli ex allievi del talent show (VIDEO)

La professoressa Lorella Cuccarini scrive alla giovane cantante Sarah dopo la vittoria ad Amici 23: "Ho il cuore che mi scoppia di gioia".

Sarah ha sbaragliato la concorrenza e vinto la 23esima edizione di Amici 23. La sua è una vittoria giovane e fresca, in una finalissima al femminile che ha sorpreso e sovvertito tutti i pronostici. A commentare sui social il trionfo della cantante la sua coach Lorella Cuccarini e i suoi ex compagni di scuola.

Sarah trionfa ad Amici: la reazione di Lorella Cuccarini

La 23esima edizione di Amici si è conclusa ieri con la vittoria della cantante Sarah, all'anagrafe Sarah Toscano. La giovane allieva della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha battuto nella finalissima la talentuosa ballerina Marisol Castellanos aggiudicandosi il montepremi finale del talent show di Maria De Filippi del valore di 150mila euro.

"Buongiorno mi chiamo Sarah, facevo tennis, ho fatto tanto karaoke ora e ho vinto questo programma che si chiama Amici. Sono arrivata qui ho detto due cose a Maria sul tennis, sbagliando anche, una cosa imperdonabile e non mi aspettavo di arrivare fin qui" ha detto la conduttrice di Amici cercando di sdrammatizzare la situazione, mentre Sarah è ancora incredula ed emozionata per tutto quello che le è successo. A commentare il suo trionfo è arrivata prontissima la coach Lorella Cuccarini. A pochi minuti dalla finale, infatti, la professoressa del popolare talent show di Canale 5 è intervenuta sui social pubblicando un dolce video della vittoria: "Ho il cuore che mi scoppia di gioia".

Dopo Lorella, che ha sostenuto Sarah fin dal suo primo giorno nella scuola, anche Rudy Zerbi ha condiviso sui social uno scatto della giovane cantante: "Complimenti a Sarah per questa vittoria". Non solo. A dedicare dolci parole di stima e affetto a Sarah sui social ci hanno pensato alcuni ex allievi del talent show. Dal latinista Mattia Zenzola a Gaia De Martino e Sofia Cagnetti fino a Nicholas Borgogni, che ha scritto: "Super felice per te! Hai fatto il percorso".

