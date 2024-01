Amici 23: Chi è Nahaze? Tutto sulla Nuova Allieva di Anna Pettinelli

Gossip TV

Conosciamo meglio una delle nuove allieve di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Nahaze!

Amici 23: Ecco chi è Nahaze

Dopo che Matthew e Mew hanno deciso di abbandonare la Scuola di Amici per motivi personali, Anna Pettinelli ha deciso di riempire il vuoto lasciato dal suo allievo con Nahaze.

Il vero nome di Nahaze è Nathalie Hazel Intelligente, ed è nata a Matera, in Basilicata, nel 2001; quest'anno, dunque, compirà 23 anni.

In realtà, Nahaze ha già collaborato con artisti importanti, come Achille Lauro. Infatti, è proprio con il cantante che lei ha pubblicato il suo singolo d'esordio dal titolo Carillon nel 2019. Questa canzone ha riscosso subito un grande successo, arrivando ai vertici della classifica, tanto che Nahaze venne indicata da molti come una rivelazione.

Nahaze, che scrive e canta sia in italiano che in inglese, e spesso fa un mix con le due lingue, ha anche realizzato dei brani che sono stati scelti per la serie Netflix Baby.

In merito al suo privato, non sappiamo ancora se Nahaze sia sentimentalmente impegnata o meno. Neanche sul suo profilo Instagram, @nahaze, dove al momento conta più di 17.000 follower, ci sono degli indizi al riguardo.

