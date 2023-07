Amici 23, Arisa via dal programma? Ecco chi la sostituirà!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Amici Arisa potrebbe non tornare. Vediamo insieme chi la sostituirà!

Si sta delineando la nuova classe degli allievi di Amici23: i casting per la prossima stagione, infatti, sono attualmente in corso e a settembre faremo oggi la conoscenza dei nuovi talenti nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Ma, oltre agli allievi, anche il corpo docenti per la prossima edizione sta lentamente prendendo forma, tra conferme, nuovi rumors e smentite.

Amici 23, Arisa fuori dal talent? Ecco chi prenderà il suo posto

Solo qualche giorno fa vi abbiamo svelato che Lorella Cuccarini è stata confermata come prof per la prossima edizione di Amici: la soubrette ha svelato di aver rifiutato una proposta in Rai e di aver preferito restare a Mediaset, al fianco di Maria De Filippi con cui ha un ottimo rapporto di stima e amicizia. Oltre a lei sono sicuramente confermati i due pilastri della trasmissione: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Entrambi sono fedeli collaboratori della conduttrice di Amici e, benché estremamente severi, in questa ventiduesima edizione sono stati protagonisti di divertenti siparietti durante il Serale. Infatti, nella sfida dei prof spesso hanno dato prova di doti comiche non indifferenti che hanno smorzato l'aura di severità che si portano dietro.

Ma, se per Cuccarini, Zerbi e Celentano non ci sono dubbi che li rivedremo nel programma, più incerto è il destino degli altri tre professori, in particolare, di Arisa. La cantante, recentemente, in occasione del mese del Pride, si è resa protagonista di controverse affermazioni che hanno spinto la comunità queer a insorgere contro di lei. Per quanto in buona fede, infatti, molte delle parole di Arisa sono risultate offensive e inammissibili per la comunità LGBTQI+ e le critiche e offese ricevute hanno spinto la cantante a rinunciare al suo ruolo di madrina del Pride di Roma.

La situazione è ulteriormente peggiorata con le "scuse" che la cantante ha deciso di porgere alla comunità queer: anche in quel caso, le sue affermazioni sono state pronunciate non tenendo conto del privilegio di non far parte di una comunità marginalizzata e oppressa. Il culmine della storia si è poi verificato con gli insulti online che Arisa ha rivolto a Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, chiamato a sostituirla come madrine del Pride della Capitale. Da quel momento, Arisa ha cercato di mantenere un basso profilo e la sua presenza nel talent di Maria De Filippi si è fatta ancora più incerta.

Inoltre, secondo Amedeo Venza ci sarebbero già i nomi di probabili sostituti per la cantante: lo ha svelato il gossipparo nelle sue stories, rivelando quanto segue:

"Grande Fermento ad Amici! Emma [Marrone ndr] Alessandra [Amoroso ndr] e Elena [D'Amario] sarebbero in lizza per sostituire Todaro e Arisa ma potrebbe tornare di nuovo Veronica Peparini! Ma è ancora tutto da decidere..."

Si tratta solo di supposizioni, al momento, e dato che si è fatto il nome anche della ballerina professionista Elena D'Amario e di Veronica Peparini è probabile che anche Raimondo Todaro possa essere in forse, anche se il ballerino ha dichiarato di non aver ricevuto proposte dalla Rai per cambiare rete. Non ci resta che attendere, perciò, per scoprire ulteriori notizie.

