Amici 22, un'amica di Valeria Mancini si scaglia contro il programma: "Amici non aiuta a realizzare i sogni, li distrugge!"

Dopo l'eliminazione della tiktoker Valeria Mancini, una sua amica ha deciso di sfogarsi e lanciare accuse pesanti contro il programma. Ecco cosa ha detto.

Gli eventi di quello che i fan di Amici hanno rinominato Capodanno gate o noce moscata gate hanno avuto dei risvolti inaspettati e che nessuno poteva prevedere: ad abbandonare la scuola di Maria De Filippi, nella puntata di ieri 15 gennaio, sono stati Tommy Dali e Valeria Mancini. Ma, in particolare, l'uscita della tiktoker ha scatenato pareri contrastanti, tra chi esultava perché al suo posto è ritornato Cricca e chi, invece, ha commentato negativamente l'atteggiamento del programma.

Amici 22, sul noce moscata gate arriva il commento di un'amica di Valeria Mancini

A lamentarsi del trattamento ingiusto tenuto nei confronti di Valeria Mancini è stata una sua cara amica, Emma Dall'Ara, esperta di comunicazione, la quale ha deciso di sfogare su Instagram il proprio malcontento sull'eliminazione della cantante. Infatti, Lorella Cuccarini, coach di Valeria e sua sostenitrice, si è detta davvero delusa da questo comportamento irresponsabile, soprattutto, perché avvenuto quando Valeria non aveva ancora la maglia e non c'era quindi la certezza di entrare nel programma di Canale 5.

La tiktoker aveva provato a giustificarsi, ma la rabbia della sua insegnante e la delusione non erano state scalfite dalle sue parole e, su decisione della coach e del corpo docenti, la produzione aveva approvato - in via del tutto eccezionale - che fosse Cricca a sfidare Valeria e a vincere. Una situazione che ha scatenato alcune polemiche, tra cui, appunto, quella di Emma Dall'Ara, che sui social ha dichiarato:

"Mi hanno sempre parlato di Amici come di un programma che realizza i sogni. Mai avrei pensato di trovarmi davanti a ingiustizia e a un programma che i sogni fosse in grado di distruggerli. Il trattamento riservato a Valeria è ingiusto ed è inconcepibile, prima di tutto, perché di fronte a una situazione del genere i video dovrebbero essere mandati in onda per chiarire i ruoli (situaizone che seppur il programma volesse tenere nascosta è uscita alla luce da giorni), ma anche per la forza mediatica che ha. O tutti o nessuno, non dovrebbero esistere differenze. Valeria meritava una sfida con una persona esterna che le era stata assegnata, non con una persona interna al programma con grande rapporto con i professori, con una tale presenza mediatica e un pubblico forte e fidelizzato."

Per la ragazza, inoltre, l'atteggiamento del programma ha infranto non solo il sogno di Valeria, ma anche di tutti quelli che hanno sempre creduto in Amici e il pubblico. Quanto alla sua amica, Emma Dall'Ara le esprime tutto il suo sostegno, dichiarando:

"A te basta cantare che tutti si incantano a guardarti, come me. Il giudice di tutto dovrebbero essere le persone e fuori da quello studio lo sno, nella vita lo sono. Ora, qui fuori, è GUERA. Prenditi il mondo!".

