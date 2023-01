Amici 22, Cricca rientra nella scuola e lancia una frecciatina a Valeria dopo l'eliminazione

Gossip TV

Nella puntata di oggi, domenica 15 gennaio, ad Amici, Cricca ha vinto la sfida contro Valeria, coinvolta nello scandalo del Capodanno gate e ha vinto. E non ha trattenuto una frecciatina contro la collega, appena eliminata. Ecco cosa ha detto.

La puntata di Amici di oggi 15 gennaio era una delle più attese dai fan perché erano attese le conseguenze del Capodanno gate che aveva visto ben 6 allievi sotto provvedimento e a rischio eliminazione. Con l'uscita di Valeria è potuto rientrare Cricca, il quale ha lanciato alla sfidante un'inaspettata frecciatina.

Amici 22, Cricca rientra e lancia una frecciatina contro Valeria

Questa puntata è stata una delle più sentite per i fan di Amici. Dopo aver presentato gli sfidanti dei sei allievi, Maria De Filippi ha annunciato che al di là delle decisioni della produzioni, ad avere centralità nella situazione sono i professori, perciò, ognuno di loro poteva scegliere per ciascuno dei propri allievi la punizione più giusta, compresa l'eliminazione diretta, senza alcuna sfida.

A propendere per questo tipo di provvedimento è stato Rudy Zerbi per Tommy Dali. Lorella Cuccarini aveva proposto alla produzione, in seguito al fattaccio, di eliminare Valeria e far rientrare Cricca al suo posto. La produzione ha rifiutato la proposta, ma ha consentito a Cricca di poter sfidare l'allieva e vincere. Lorella ha preso parola ed era visibilmente emozionata:

"Sono molto arrabbiata, ho mal di stomaco da due giorni. Sono amareggiata per il comportamento di NDG e Valeria, soprattutto, di lei perché lei non aveva ancora la certezza di avere la maglia. Perché il comportamento di Valeria indica non solo immaturità, ma anche mancanza di riguardo nei confronti delle opportunità che state ricevendo. Se avessi saputo cosa aveva fatto, credo che non solo io ma anche i miei colleghi non avrebbero fatto certe scelte. Sì, parlo della messa in sfida di Cricca."

A queste parole si unisce anche Rudy che elogia Cricca: "Confermo al 100%, bisogna riconoscere chi sta in questa scuola in un certo modo e chi no". Facendo esplodere lo studio in un lungo applauso. Lorella rincara la dose ammettendo di aver voluto sostituire Cricca con Valeria:

"Perché Giovanni è il simbolo di come ci si comporta in questa scuola. Si è sempre comportato bene con tutti, è sempre stato corretto con tutti."

La produzione non ha potuto accogliere la richiesta di Lorella perché Cricca è stato giudicato da un giudice esterno, ma essendosi resa conto della situazione in maniera tardiva, permette a Lorella di sostituire Valeria con Cricca solo in seguito a una sfida e dietro l'approvazione dei professori. Tutti i professori accettano immediatamente. Valeria ha provato a giustificarsi con Lorella, ammettendo di non essere stata molto coinvolta nella vicenda, ma la coach la blocca immediatamente: ciò che hanno fatto è molto grave, anche se fosse capitato fuori dalla scuola di Amici.

L'esibizione si conclude con la vittoria di Cricca, il quale non ha trattenuto una frecciatina nei confronti della collega Valeria:

"Che ti serva da lezione, magari. Solo questo ti posso dire, la prossima volta non sbaglierai più. Poi faremo un featuring quando finiremo.

