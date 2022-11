Amici 22, Niveo crolla nell'ultimo daytime e si sfoga con Rita

Gossip TV

Nel daytime di oggi venerdì 25 novembre, Niveo, preso dallo sconforto per la sua situazione ha un crollo e piange disperato tra le braccia di Rita. Ecco cosa è successo.

Il daytime di oggi venerdì 25 novembre ha mostrato il crollo di Niveoe il suo sconforto per essere sempre ultimo in classifica nelle ultime settimane. Raggiunto da Rita, il ragazzo si è sfogato, lasciando emergere la sua tristezza.

Niveo e il suo sfogo con Rita

Ritaha vistoNiveopiangere e lo ha raggiunto per consolarlo: l'allievo, purtroppo, nelle ultime settimane è sempre arrivato ultimo in classifica e sente che il suo percorso ad Amici potrebbe finire presto.

La coppia si è abbracciata e confortata a vicenda, dato che anche Rita, vedendo la tristezza di Niveo, è scoppiata in un pianto incontrollabile, preoccupata per lui e timorosa di vederlo uscire e perdere così quello che da qualche mese è anche il suo ragazzo nella scuola. La ballerina gli ha chiesto di cosa era preoccupato e Niveo ha risposto tra le lacrime:"Piango per la situazione, non ce la faccio."

Sono state settimane difficili per Niveo, tra le esibizioni che non sono andate bene e un'incomprensione, per fortuna risolta, con NDG. Un periodo molto duro per lui e che lo ha portato a crollare. Anche Piccolo G. non ha potuto fare a meno di chiedergli perché piangesse e, nonostante i rifiuti del cantante, ha insistito e ha cercato di tirargli fuori le parole. E, finalmente, arriva la confessione:

"Fino a ora non sono riuscito a cantare come vorrei. Se in questi tre giorni non cambia nulla, è probabile che esco. Su Twitter ci sono tantissimi commenti su di me."

