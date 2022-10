Amici 22, l'amore tra Niveo e Rita Danza è in pericolo? La loro relazione ostacolata nella scuola

Gossip TV

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è nata una nuova coppia formata da Niveo e Rita Danza. La loro relazione è però già a rischio. Scopriamo cosa è successo.

Rita Pompili, in arte Rita Danza e il cantante Niveo sono la prima coppia di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5. Celebre è ormai il video in cui i due si coccolano stesi sul letto e che ha già fatto sognare i fan della scuola di Amici. Ma, a quanto pare, sono in arrivo degli ostacoli per questa giovane coppia.

Amici 22, Niveo e Rita e quella frase di Alessandra Celentano

Nelle scorse puntate, l'interesse che i due allievi provavano l'uno per l'altra era risultato evidente e il web era esploso quando, durante il daytime, i due si erano lasciati andare a effusioni e coccole sdraiati sul letto. Per i fan della scuola di Amici era nata ufficialmente la prima coppia.

Tutto sembrava andare per il meglio, peccato che oltre ai fan, anche i prof della scuola si siano resi conto del tenero sentimento tra Niveo e Rita e li abbiano ripresi.

In particolare, Alessandra Celentano non si è mostrata contenta degli scarsi progressi della sua allieva e l'ha duramente rimproverata:

"Se non vedo progressi, vai a casa. Se vai a casa, non è che vai per colpa degli altri prof, sono io che ti ci mando. Io ti vedo sempre sdraiata sul letto con Niveo. Non dico che non devi socializzare, però neanche vederti sempre così"

Le parole della maestra hanno colpito nel profondo e scatenato la reazione emotiva di Rita che è scoppiata in lacrime. A ciò si aggiunge che Niveo è stato sconfitto durante una sfida contro Piccolo G e Cricca per la produzione di un inedito. Sembra così che per questa loro relazione la prima coppia di Amici 22 potrebbe rischiare l'eliminazione se, oltre ai sentimenti, non sarà in grado di dimostrare anche l'impegno per i rispettivi talenti.

