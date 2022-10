Amici 22: Mattia Zenzola e Maddalena Svevi insieme, la reazione di Christian Stefanelli

Gossip TV

Il ballerino Christian Stefanelli commenta la nuova coppia di Amici 22.

Durante l'ultima puntata di Amici 22, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi hanno ufficializzato la loro storia d'amore. A commentare la nuova coppia ci ha pensato il ballerino Christian Stefanelli che, interpellato dai suoi fan sui social, ha rivelato di essere felice per il suo amico conosciuto proprio nella scuola di Canale 5.

Christian Stefanelli rompe il silenzio su Mattia Zenzola e Maddalena Svevi

Dopo Nievo e Rita, nella scuola di Amici è nata una nuova coppia. Stiamo parlando di Maddalena Svevi e Mattia Zenzola che, stuzzicati in studio da Maria De Filippi, hanno rivelato di stare insieme. A commentare la nascita di questo nuovo amore è arrivato anche l'ex allievo Christian Stefanelli. Interpellato dai suoi numerosi fan, il ballerino ha dichiarato:

Perché mi chiedete tutti se sto bene? Io sto benissimo e sono tanto felice per mio fratello. Non cambierà mai niente tra me e lui, perché lui è la mia famiglia e lo sarà per sempre. [...] Maddalena? Io sono suo fratello e lei la sua fidanzata.

Leggi anche La verità di Sissi sul rapporto con Dario Schirone

Ricordiamo che Mattia e Christian si sono conosciuti lo scorso anno proprio nella scuola di Amici. Tra loro è nato un bellissimo rapporto di amicizia che continua ancora oggi proprio come ha raccontato il ballerino di hip hop ed ex allievo di Raimondo Todaro in un'intervista rilasciata a Lorella Cuccarini:

Mattia per me è un fratello al 100%. Non di sangue, ma per me lo è ed anche per lui lo è. Lì dentro per me lui è stato un punto fondamentale e quando lui ha abbandonato purtroppo io sono stato male. Quando ci siamo rincontrati ho avuto lo stesso effetto che ho provato quando ho visto la mia famiglia. Una felicità immensa che solo con lui e la mia famiglia ho avuto. Cioè, fa parte della mia famiglia. Il bene che voglio a mia sorella è uguale a quello che voglio a lui.

Scopri le ultime news su Amici.