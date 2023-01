Amici 22, ex professore si scaglia contro il programma: "Ecco cosa ho scoperto..."

Gossip TV

Uno degli ex coach della scuola di Amici di Maria De Filippi ha deciso di criticare apertamente il programma, rivelando una verità sulle esibizioni degli allievi del talent. Ecco cosa ha detto.

Non si placano le polemiche contro la scuola di Amici di Maria De Filippi: dopo gli eventi del Capodanno Gate, arrivano anche le parole di un ex professore del talent show di Canale 5, che muove accuse pesanti contro le esibizioni degli allievi.

Amici, Luca Jurman si scaglia contro il programma di Maria De Filippi

Di recente, l'ex professore Luca Jurman, produttore discografico e docente del corpo insegnanti di Amici dal 2007 al 2011, ha avuto da ridire su una scoperta da lui fatta sulle esibizioni degli allievi del talent show targato Mediaset. Secondo Jurman, infatti, le esibizioni dei cantanti di Amici potrebbero non essere "dal vivo", ma i cantanti si esibirebbero in playback.

In un suo video su TikTok, Jurman spiega che il dubbio gli era sorto, durante una live su Twitch, dove commentava la puntata del programma andata in onda l'8 gennaio. Oltre a essere stata quella che ha visto l'eliminazione di Cricca, poi rientrato in seguito alla sfida con Valeria Mancini e agli eventi del noce moscata gate, a quanto pare in questo appuntamento domenicale, a Jurman è venuto il dubbio che le esibizioni non fossero cantate dal vivo:

"C'era la gara per partecipare al serale. Durante l'esibizione di Federica mi sono insospettito per mia sensibilità di esperienza e di ascolto. Ho un sospetto che non voglio dire. Un bruttissimo sospetto. Sentivo la voce troppo conpatta e precisa, come masterizzata, così ho pensato da subito che cantesse in playback. E, purtroppo, avevo ragione!"

Secondo l'ex professore, non è sbagliato ricorrere al playback, se uno dei concorrenti è impossibilitato a cantare, ma il vero problema è che si trattava del concorso per il serale e questo è inaccettabile:

"Come se per la danza si giudicasse un video promo di un balletto e non la performance dal vivo dell'allievo."

Scopri le ultime news su Amici