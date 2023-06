Amici 22, ex allievo dell'ultima edizione verso il Festival di Sanremo?: "Lo sogno la notte"

Gossip TV

Aaron svela il suo grande sogno di calcare il palco del Festival di Sanremo dopo Amici.

Aaron è stato uno degli allievi più apprezzati di Amici 22. Intervistato da Superguidatv, il giovane cantante umbro ha ricordato la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e rivelato il suo grande sogno di partecipare al Festival di Sanremo e perché no, in caso di vittoria, di andare all’Eurovision Song Contest.

Aaron: da Amici 22 al Festival di Sanremo

Aaron ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui è tornato a parlare del suo lungo percorso nella scuola di Amici. Il giovane cantautore ed ex allievo di Rudy Zerbi ha colto l'occasione anche per ricordare il suo incontro con la conduttrice Maria De Filippi:

Maria De Filippi mi ha insegnato a livello interpretativo tantissimo. Lei è tanto tempo che fa televisione, che utilizza la telecamera. Lei è fortissima in questo, io non riuscirei a fare le cose che fa lei. Ha sempre una risposta non banale che però è sempre quella giusta, e questo è incredibile. Lei mi ha insegnato ad utilizzare la telecamera per mandare un messaggio a livello interpretativo sul palco. Questa è una cosa di cui le devo dare tanti meriti.

Aaron ha poi parlato dei suoi progetti futuri rivelando di sognare il palco di Sanremo:

Il palco di Sanremo lo sogno la notte. Si, certo che ci penso, spero di riuscirci. Per il mio futuro spero tante cose: una vittoria a Sanremo, andare all’Eurovision, un tour europeo. Per me adesso l’importante è stare bene con me stesso, con la mia vita. Devo imparare a lavorare in questo mondo perché è tanto complicato soprattutto a livello psicologico. Una volta che sono uscito da Amici, già il primo giorno ho pensato di star scomparendo dal mondo. Avevo paura di perdere tempo, dovevo fare, fare e ancora fare. Alla fine la vita è molto più: lascia che sia. Avere un obiettivo, lavorare per quello, ma avere anche il tuo tempo, i tuoi spazi. Bisogna godersi la vita, non può la tua passione rovinarti.

