Amici 21, Raimondo Todaro affronta Nunzio e Serena: "È palese che le interessa solo..."

Gossip TV

Arriva il confronto ad Amici tra Todaro e i suoi ballerini in vista della terza puntata del Serale di Amici.

Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida a Serena Carella e Nunzio Stancampiano in vista della terza puntata del Serale di Amici. Guanto che ha destabilizzato i due ballerini, che hanno deciso di confrontarsi con il loro coach Raimondo Todaro.

Il confronto tra Todaro e i due ballerini di Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Alessandra ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagoniste Serena e Carola, che saranno rispettivamente accompagnate da Nunzio e Leonardo. La nuova sfida proposta dalla maestra di danza classica, in vista della nuova puntata del Serale, ha gettato nello sconforto la ballerina di Raimondo, che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Dopo aver letto la lettera della maestra e aver visto le dure reazioni dei due ballerini della scuola di Amici, Todaro ha deciso di convocare Serena e Nunzio per cercare di capire se e come affrontare il guanto di sfida lanciato dalla Celentano.

Che facciamo? Ditemelo voi. Lei (riferendosi alla Celentano ndr) è palese che le interessa solo vincere e non le importa in quale maniera..Se lo volete fare per dimostrare che potete fare una bella figura va benissimo, però non potete dire che già sapete di perdere...Nunzio lo vuole fare al 100%. La soddisfazione non gliela vuole dare. Lo accettiamo?

Leggi anche Lorella Cuccarini perde le staffe con Alex ad Amici, ecco perché

Se da una parte Serena non ha nascosto la sua preoccupazione per la messa in scena dell'esibizione, Nunzio ha rivelato di voler affrontare la sfida per non dare la soddisfazione alla maestra Celentano. Chi prenderà il punto tra loro e la coppia formata da Carola e Leonardo? Ricordiamo che l'appuntamento con il Serale di Amici è per sabato 2 aprile 2022 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.