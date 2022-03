Amici 21, Lorella Cuccarini sbotta contro Alex: "Sei pesante", ecco cosa è successo nella scuola

Gossip TV

Lorella Cuccarini critica duramente il comportamento assunto da Alex in vista della nuova puntata del Serale di Amici.

Sabato 2 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Nell'attesa, nella scuola Lorella Cuccarini si è resa protagonista di un duro confronto con il suo allievo Alex.

Alex attaccato e criticato da Lorella Cuccarini ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida che vedrà protagonisti Alex e Luigi sulle note di Sex bomb. Un pezzo provocante e sensuale, difficile da interpretare per il cantante della squadra Cuccatodo da sempre molto riservato e timido. A cercare di aiutarlo ad aprirsi sul palco ci ha pensato Lorella:

Ragioniamo sul guanto, visto che ti viene richiesto di cambiare completamente abito e look. Mettiamoci in testa che ci dobbiamo divertire. È una performance....io vorrei osare, tu sei un bellissimo ragazzo. Tu sei troppo serio, stai cantando una canzone nella quale stai parlando a una donna...se me lo dici con quella faccia io non ci credo. Devi essere più provocante...

I consigli della Cuccarini su come affrontare il guanto di sfida lanciato da Zerbi, però, non hanno per niente convinto Alex che ha criticato le parole e i modi della sua insegnante. Infastidita dalla situazione e delusa dal comportamento del giovane cantante di Amici, Lorella ha completamente perso la pazienza:

Stai sempre per conto tuo. Io ti guardo continuamente, non c'è mai un contatto con gli occhi. In realtà fuggi, non ci sei mai. Ti voglio vedere sorridere, per favore Alex. Non devi ridere, ma sorridere. Devi essere più spudorato. Capito? Che dobbiamo fare? Non capisci. Non ti posso dire che va bene. Lo sforzo che hai fatto non è sufficiente. Quanto sei pesante.

