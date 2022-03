Amici 21, duro scontro tra Carola Puddu e Serena Carella che sbotta: "Basta, non puoi dirmi che..."

Gossip TV

Scoppia la lite nella scuola di Amici tra le due ballerine Serena e Carola per il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano.

Scintille nella casetta di Amici tra Serena Carella e Carola Puddu. Il motivo? Le due ballerine si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta per "colpa" del guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano in vista della terza puntata del Serale.

Tensione ad Amici tra Serena Carella e Carola Puddu

Manca poco alla terza puntata del Serale, che andrà in onda sabato 2 aprile 2022 su Canale 5. Nell'attesa, nel daytime di ieri di Amici 21, abbiamo assistito a una discussione tra Carola e Serena. Tutto è nato con il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano alle due ballerine del talent show di Maria De Filippi. Un guanto molto particolare che vede l’utilizzo sia delle punte da ballo che delle scarpe da ginnastica.

"Davvero sono proprio stanca, basta" ha sbottato Serena tra le lacrime dopo aver letto la lettera di Alessandra "Queste cose non mi fanno migliorare. [...] Non voglio rifiutarlo, lo voglio fare, ma non mi metto sul palco del serale con le punte, che non le ho mai messe in tutta la mia vita. Faccio una pessima figura. A me questa sembra proprio cattiveria, accanimento nei miei confronti e ne sono stanca". A farle eco Carola. La ballerina ha spiegato di trovarsi anche lei in difficoltà provocando, però, la dura reazione dell'allieva di Raimondo Todaro.

Leggi anche L'attacco di Alessandra Celentano a Nunzio e Raimondo Todaro

Spiazzata e dispiaciuta per il comportamento di Serena, Carola ha cercato di spiegarle meglio la sua posizione: "Ovvio che la coreografia è più mia, ma quando ti dico che indossare una punta e una scarpa da ginnastica non è una passeggiata nemmeno per me, è perché lo penso davvero. Non lo sto dicendo perché voglio impietosirti". Le parole della ballerina, però, hanno innervosito ancora di più l'allieva di Todaro, che ha sbottato furiosa: "Ma non c’è un però. Ma cosa Carola. Stai facendo il tuo. Che 'però' ci sta? non ci sta nessun però. Non va bene per me. Non puoi dirmi che hai difficoltà, basta che lo fai una volta per capire che puoi farlo. Lo sai pure tu. Cioè dillo che non è equo".

Scopri le ultime news su Amici.