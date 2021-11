Amici 21, la nuova allieva Elena svela la verità sull'inedito scritto da LDA

Gossip TV

La cantante Elena: "È vero quello che ha detto Luca, ma le cose sono andate un pò diversamente".

Elena Manuele è un'allieva ufficiale della ventunesima edizione di Amici. La giovane cantante, finita al centro del gossip per il suo rapporto con LDA, ci ha tenuto a chiarire pubblicamente in studio alcuni dettagli riguardanti il "famoso" inedito scritto per lei dal figlio di Gigi D'Alessio.

La verità di Elena

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, andata in onda ieri domenica 28 novembre 2021 su Canale 5, Andrea è stato costretto a lasciare definitivamente la scuola e lasciare il suo banco a Elena. Interpellata da Maria De Filippi circa il suo rapporto con LDA, la nuova allieva ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la situazione.

Qualche settimana fa, infatti, LDA aveva rivelato nella casetta di Amici di conoscere molto bene Elena e di averle anche scritto un inedito. "È tutto vero quello che ha detto Luca" ha confessato la cantante "...nel senso che lui ha scritto questo inedito per me, però è accaduto dopo i provini, non sono andata a casa sua e lui ha scritto la canzone, le cose sono andate un po' diversamente. Non vorrei che le persone pensassero qualcosa di me che non è vera".

Dopo aver ascoltato le parole di Elena, LDA è intervenuto affermando: "È vero, magari mi sono espresso io male, mi scuso per questo". Dopo Albe e Serena, nascerà una nuova coppia nella scuola?

