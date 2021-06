Amici 20, l'addio a Michele Merlo: il ricordo di Andreas Muller e Riki (VIDEO)

Gossip TV

Le dediche social di Andreas e Riki in memoria del giovane cantante di Amici.

La tragica notizia della morte di Michele Merlo ha sconvolto e spiazzato tutti. Attorno a lui un fiume di messaggi di dolore e cordoglio dei numerosi fan ma anche dei suoi ex colleghi come Andreas Muller e Riki, che hanno voluto ricordare il cantante condividendo sui social alcuni momenti vissuti insieme nella scuola di Amici.

Michele Merlo: Andreas Muller e Riki ricordano il cantante di Amici

Michele non ce l'ha fatta. Il giovane cantante della sedicesima edizione di Amici è morto a 28 anni nella serata di ieri 6 giugno in seguito a un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Sono davvero tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ore stanno dedicando, sui social, un pensiero all'artista scomparso: da Emma Marrone a Maria De Filippi fino ai suoi ex compagni di scuola Andreas e Riki.

Pubblicando una serie di foto in cui appare insieme a Mike Bird, come si faceva chiamare Michele ai tempi di Amici, Andreas ha scritto: "In questi giorni cercavo in tutti i modi di ignorare la notizia. Non perché me ne fregassi, anzi, ma perché non volevo crederci…[...] Vedere le tue foto ovunque in questi giorni ha riportato in me tanti ricordi, mi sembra ieri che passavamo le notti in hotel…a litigare per cazzate. Per fortuna costudisco ricordi anche molto belli. Eravamo rimasti con : “ci vediamo presto a Roma o a Milano”. Io credo che di fronte a tutto questo la vita sia un merda. Oggi non riesco a trovare un lieto fine, un messaggio positivo o ad augurarti buon viaggio. Non volevo proprio scrivere nulla perché non è facile… Tanta forza per la famiglia. ti abbraccio Mike ovunque tu sia".

Riki, invece, ha pubblicato un divertente video inedito di qualche anno fa, quando lui e Michele condividevano la stessa camera nel residence che ospitava i ragazzi di Amici: "Ciao michele. stanno riaffiorando ricordi ed emozioni che stavo via via dimenticando. c’è così tanta frenesia in giro ma davanti a queste cose tutto perde di valore e tutto si calma. ricordo le serate a ridere in camera, le nostre litigate, le tue corse per scaricare l’ansia prima di salire sul palco e le mie per andare a fare pipì (che già ero ansioso di mio ma tu peggioravi le cose!!!). se conosco il male che sto provando non posso immaginare quello dei tuoi familiari (che abbraccio fino al cuoricino). vorrei tornare lì per sistemare quella luce con te e il giorno dopo svegliarmi per cantare insieme. Vola Michele. Sei qui".

