Amadeus si espone sul caso Ferragni: "Lascia tutti con l'amaro in bocca..."

Il conduttore della rete ammiraglia di Piazza Mazzini, Amadeus, intervistato da La Repubblica, ha commentato la recente vicenda che ha coinvolto l'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni.

La moglie di Fedez, come è ormai noto, è stata multata dall'Antitrust a seguito di una campagna pubblicitaria a scopo benefico che è stata considerata ingannevole e dopo la quale dovrà pagare una elevata sanzione che la 36enne originaria di Cremona ha deciso di devolvere in beneficenza, presso la stessa struttura, l'ospedale Regina Margherita di Torino, in cui cui dovevano andare i ricavati della vendita della campagna.

Sulla vicenda della Ferragni si sono esposti tantissimi volti noti dello spettacolo e anche l'opinione pubblica, travolgendo l'influencer in una bufera mediatica senza precedenti. Intervistato da La Repubblica, ha detto la sua anche il noto conduttore Rai, Amadeus, che con Chiara ha diviso il palco del Festival di Sanremo l'anno scorso:

"Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti, non puoi permetterti di fare nessun errore."