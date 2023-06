Alena Seredova, in attesa delle nozze la showgirl festeggia l'addio al nubilato a Napoli!

Gossip TV

Manca sempre meno alle nozze di Alena Seredova e la showgirl si è concessa un weekend a Napoli con le amiche per festeggiare il suo addio al nubilato! Vediamo insieme i dettagli!

Manca sempre meno alla data delle nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi, suo compagno: la coppia pronuncerà il fatidico sì questo sabato 17 giugno. E, come di consueto, Seredova ha organizzato il suo addio al nubilato, trascorrendo insieme alle amiche un weekend a Napoli.

Dopo la lunga relazione e matrimonio con Gigi Buffon, padre dei suoi due figli, Louis Thomas e David Lee, Alena Seredova convolerà a nozze con il compagno Alessandro Nasi, il prossimo 17 giugno a Noto. La coppia ha avuto la piccola Vivienne Charlotte nel 2020 e sono insieme dal 2015, dopo il divorzio della showgirl da Buffon. La modella ha ricevuto la proposta di matrimonio un anno fa e al settimanale Oggi ha raccontato l'emozione di sposarsi nuovamente, anche se - ha ammesso - per lei è come se fosse la prima volta. La scelta di Noto come città per l'evento ha destato diverse curiosità, ma nessuno dei due futuri sposi ha un legame con la città, la scelta è stata dettata dal desiderio di creare un nuovo ricordo da condividere insieme.

In vista delle nozze, l'ex modella ha celebrato con le amiche più intime il suo addio al nubilato nella città di Napoli, trascorrendo un weekend di allegria e spensieratezza. Seredova ha condiviso sui social gli scatti che la ritraggono nel capoluogo partenopeo durante una cena e poi durante le passeggiate sul lungomare. Il tutto arricchito da gadget e regali per la futura sposa, come mostrato dalle stories su Instagram.