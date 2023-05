Alena Seredova e Alessandro Nasi presto sposi: ecco tutto ciò che sappiamo sulla cerimonia!

Gossip TV

Alena Seredova coronerà presto il suo sogno d'amore con il compagno Alessandro Nasi, unendosi in matrimonio alla presenza dei figli avuti da Gigi Buffon e dalla bambina nata da Nasi.

Alena Seredova e Alessandro Nasi presto sposi: ecco i dettagli!

Dopo 9 anni insieme e una figlia, la piccola Vivienne Charlotte, nata il 19 maggio 2020, Alena Seredova e Alessandro Nasi convoleranno a nozze: la cerimonia avverrà a giugno, ma non è stata rivelata la data esatta, per evitare un'eccessiva curiosità mediatica. L'evento sarà organizzato dalla wedding planner Alessandra Grillo - che ha organizzato anche il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez - e sembra che le nozze si svolgeranno a Noto. L'indizio è stato scoperto quando Grillo ha taggato nella cittadina siciliana proprio la showgirl, lasciando intendere un legame con la cittadina siciliana.

Per Seredova questo sarà il secondo matrimonio, dopo quello con il portiere Gigi Buffon, ma anche in questo caso non rinuncerà all'abito bianco. Anche questo è stato tenuto segreto, visto che Alena Seredova ha svelato di voler sorprendere il suo Alessandro:

"Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le mie amiche. Noi signore di una certa età siamo molto sensibili, ci commuoviamo facilmente."

Per quanto riguarda il numero degli invitati, sembra che si tratterà di un numero consistente, all'incirca un centinaio, sebbene gli sposi abbiano cercato di limitare gli inviti alle persone più strette. Sulla luna di miele, Seredova ha svelato che è intenzionata a portare con sé anche i figli, perciò, cercheranno una meta che vada bene sia per una coppia sia per i ragazzi.