Zelig: anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata, mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5

L’attesa è finita: mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultimo e attesissimo appuntamento con Zelig, il celebre show comico che da anni regala risate e intrattenimento al pubblico italiano. Alla conduzione, come sempre, l’irresistibile coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, due volti simbolo della comicità televisiva, pronti a salutare questa edizione con una serata esplosiva e ricca di sorprese.

Per questo gran finale, il palco del TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano ospiterà una straordinaria parata di comici, un mix perfetto tra volti storici e nuove promesse della risata. Tra gli artisti che si alterneranno nella serata troveremo nomi amatissimi dal pubblico come Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni, Federico Basso, Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera, Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale, Santo Palumbo, Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro.

Questa straordinaria selezione di talenti, curata dagli storici ideatori del programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, conferma ancora una volta la capacità di Zelig di scoprire e lanciare nuovi fenomeni della comicità italiana, affiancandoli a veterani che da anni dominano la scena.

Ad arricchire ulteriormente la serata conclusiva, ci sarà un’ospite d’eccezione: il trio Il Volo, composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre tenori italiani, acclamati in tutto il mondo per la loro incredibile voce e il loro talento musicale, portando o sul palco un tocco di classe e magia.

Oltre alla comicità, anche la musica e la danza saranno protagonisti dello show. Ad accompagnare la serata ci sarà il talentuoso corpo di ballo DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, composto da 18 ballerini professionisti, che con le loro coreografie spettacolari daranno ulteriore ritmo e colore allo spettacolo. Non mancherà la presenza della band ufficiale di Zelig, The Pax Side of the Moon, un gruppo di 8 musicisti dallo stile originale e irriverente, che nel 2018 si sono aggiudicati il contest musicale del programma, Fun Cool Music Award. I

L’ultima puntata di Zelig ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.