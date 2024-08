X Factor 2024, Save the Date: La Festa della Musica inizia il 12 settembre su Sky e NOW, ecco il primo promo ufficiale

Anticipazioni TV

Tutto pronto per X Factor 2024. La Festa della Musica sta per iniziare ed è ora di impostare il memo sul calendario e di mettere la sveglia per il 12 settembre 2024. Ecco l'invito dei quattro nuovi giudici, che ci accompagneranno alla ricerca del Gene X. Save the Date, la musica sta per tornare su Sky e in streaming su NOW!

Save the Date, la musica sta per cominciare! X Factor 2024 sta arrivando ed è tempo di impostare la sveglia sul proprio cellulare e di “salvare la data”. Il 12 settembre prossimo, giovedì sera, non dovete prendere altri impegni ma dovrete sintonizzarvi su Sky o sulla piattaforma streaming NOW, per partecipare all’inizio della grande festa della musica. E quest’anno l’appuntamento con l’x factor sarà nuovo, inedito, unico.

X Factor 2024, Save the Date: ecco il primo promo ufficiale della stagione inedita

La stagione inedita di X Factor 2024 sarà unica, nuova e piena di sorprese. La festa della musica sta iniziando e si scaldano i motori di un evento che ci porterà alla ricerca di quel fattore X, tipico del DNA degli artisti. Novità e meraviglie ci attendono dal 12 settembre 2024, sul palco ma anche direttamente dal tavolo dei giudici che, quest’anno, sarà occupato da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Lezzi. I quattro artisti cominceranno molto presto la propria ricerca del “gene delle musica” e per ben iniziare li vediamo protagonisti del primo promo ufficiale dello show, in arrivo su Sky Uno e NOW. Insieme a loro Giorgia, al suo esordio nella conduzione in solitaria.

Il primo promo non è un semplice video di presentazione ma un vero e proprio Save the Date. Siamo a una festa dove ognuno dei quattro giudici si diverte – chi giocando a biliardo, chi in piscina, chi in consolle e chi brindando - sino a quando arriva Giorgia, pronta non solo a prendere il timone della nuova e inedita edizione di X Factor ma anche a guidare il nuovo quartetto, affiatatissimo, che scalderà i motori e le voci dal prossimo 12 settembre 2024.

X Factor 2024: in arrivo la nuova edizione piena di sorprese e novita!

Dal promo anzi no dal Save the Date è più che mai chiaro che in questa inedita edizione di X Factor 2024, tutto sarà nuovo! I giudici, al tavolo, avranno più che mai obiettivi concreti, grandi aspettative e tanti confronti tecnici. Ognuno degli artisti, chiamati ad assolvere il grande compito di cercare l’x factor, porterà avanti la propria idea di musica con convinzione e autorevolezza. E non potrebbe essere altrimenti, visto le quattro carriere, i quattro stili e le quattro personalità diverse, distinte ma soprattutto definite, che hanno i giudici di quest’anno. In comune ci sarà un obiettivo: quello di consigliare e supportare, da subito e con un clima positivo, gli aspiranti concorrenti che si presenteranno davanti a loro.

E allora fuoco alle polveri, i nastri di partenza si preparano a essere tagliati e lo fanno in grande spolvero, visto che nelle prime immagini ci si mette l’abito delle grandi occasioni e della festa. Sì perché, più che mai quest’anno, XFactor 2024 è una grande e festosa occasione per celebrare la musica e a cui tutti sono invitati. Quindi, Save The Date, il 12 settembre 2024 tutto avrà inizio!

X Factor 2024 va in onda su Sky Uno e su NOW dal 12 settembre 2024.