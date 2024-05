X Factor 2024, ecco chi sono i giudici della nuova edizione!

Gossip TV

X Factor 2024 ha già avviato i lavori e finalmente abbiamo i nomi dei giudici della nuova edizione! Ecco di chi si tratta!

X Factor 2024 ha già avviato i lavori per la nuova edizione e pochi minuti fa è stata annunciata la giuria del talent di Sky Original! A guidare lo Show sarà Giorgia, che fa il suo esordio alla guida in solitaria di un programma!

X Factor 2024, ecco i nomi della giuria della prossima edizione

La giuria di X Factor 2024 sarà composta da una nuova e inedita formazione: riconfermato Manuel Agnelli, a cui si aggiungono Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Poco fa è giunta la conferma che per la conduzione di X Factor 2024 avremo un'eccellenza della musica italiana: Giorgia. L'artista, dopo aver sperimentato la co-conduzione dell'ultima edizion del Festival di Sanremo 2024, insieme ad Amadeus, debutterà come unica conduttrice del noto show musicale.

Esordio anche per Achille Lauro, che siede per la prima volta come giudice di un programma musicale. A lui si affiancheranno Jake La Furia, rapper con una lunga carriera con i Club Dogo prima e poi come solista. E anche Paola Iezzi, del noto duo Paola e Chiara, siederà per la prima volta al tavolo della giuria di X Factor 2024, dopo il ritorno sulla scena musicale insieme alla sorella. E, per la nuova edizione, non poteva mancare anche Manuel Agnelli, che ha già dalla sua ben 5 edizioni in cui ha guidato i talenti della sua squadra con grande maestria.

Secondo quanto svelato, le prime audizioni per i provini inizieranno già giovedì 6 giugno e venerdì 7 giugno all'Allianza Cloud di Milano.

X Factor 2024, al via i provini per la nuova edizione

Ora che sia giuria sia conduttrice sono stati annunciati, non resta che attendere e scoprire chi saranno gli aspiranti talenti che si presenteranno alle audizioni e cercheranno di ottenere l'approvazione dei giudici per iniziare il loro percorso nel programma. X Factor è uno dei talent più seguiti e amati dal pubblico ed è una fucina di giovani talenti: tra gli ultimi artisti usciti dal programma ricordiamo, ad esempio, Francesca Michielin, che è stata anche conduttrice del talent, Marco Mengoni, Noemi, Lorenzo Fragola, i Mankeskin, Michele Bravi.

Sulla nuova squadra che darà vita alla prossima edizione di X Factor 2024, Antonella d'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia ha dichiarato:

"Inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per un'edizione rinnovata nel cast artistico e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare. C'è una grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenere e divertirsi. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Paola, Achille e Jake, e un grande bentornato a Manuel, uno dei giudici più amati di X Factor"

A lei si aggiungono le dichiarazioni di Marco Tombolini, CEO Fremantle, che afferma: "Una delle grandi doti di X Factor è sempre stata la capacità di reinventarsi ogni volta, pur rimanendo fedele alla sua storia. È questa la sfida, dal punto di vista produttivo ed editoriale: consolidare un format iconico, accogliendo stimoli e suggestioni dalla contemporaneità con l’ambizione di guardare al futuro. È per questo che siamo felici di continuare a collaborare con Sky a una nuova stagione di X Factor all’insegna del cambiamento e dell'eccellenza. Insieme, con un cast artistico che ci entusiasma, costruiremo il palcoscenico che i sogni e le aspirazioni dei nostri concorrenti meritano"