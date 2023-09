X Factor 2023, Audition 2: la commozione dei giudici, le performance isolite, Gollum e una super clip con il best of

Anticipazioni TV

Ieri sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, è tornato X Factor 2023 con la Seconda Puntata dedicata alle Audition. Vi raccontiamo chi ha passato il turno, mentre a regalarci il meglio delle prime due puntate ci pensa una clip che ovviamente condividiamo con voi.

La Seconda Puntata di X Factor 2023, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 509 mila spettatori medi con uno share del 2,6%, in linea con i dati dell'esordio. Lo Show Sky Original prodotto da Fremante si conferma un appuntamento settimanale imperdibile, e manca una sola puntata di Audition (la Terza) per passare a una fase della gara ben più complessa e carica della giusta tensione.

Ma torniamo alla serata di ieri, nella quale ben pochi concorrenti hanno strappato ai giudici 4 sì. Il più severo si è dimostrato Fedez, mentre a elargire consensi a un buon numero di cantanti è stato un Morgan particolarmente in forma.

I concorrenti della Seconda Puntata di X Factor 2023 che hanno convinto i giudici

A entusiasmare Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Fedez e Morgan sono stati in particolare:

Carmelo Genovese con la sua rispettosa e delicata interpretazione " Fiore di maggio" di Fabio Concato

con la sua rispettosa e delicata interpretazione " di Simona Bonura da Palermo, che ha fatto commuovere tutti e quattro i giudici cantando "L’'Addio" di Giuni Russo

da Palermo, che ha fatto commuovere tutti e quattro i giudici cantando di La scatenata e colorata Maria Tomba , che ha presentato "Piece of my heart" di Janis Joplin

, che ha presentato di Jacopo Martini , che ha rivisitato in chiave elettronica "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli

, che ha rivisitato in chiave elettronica di Felicity Lucchesi che, accompagnata dalla tastiera, si è dimostrata all'altezza del brano che ha scelto: "Heroes" di David Bowie

che, accompagnata dalla tastiera, si è dimostrata all'altezza del brano che ha scelto: di La grinta, la bravura e il frontman dei Sickteen s, giovanissima band rock che ha proposto una cover di "Youngblood" dei 5 Seconds Of Summer

s, giovanissima band rock che ha proposto una cover di dei La verve e l'energia di Fabrizio Longobardi aka Il Solito Dandy, che ha cantato "Telefonami tra vent’anni" di Lucio Dalla.

Una clip con il best of della prima e della seconda puntata di X Factor 2023:

Per quanto appassionanti, le puntate di X Factor incentrate sulle Audition sono talmente ritmate e cariche di esibizioni che si fa fatica a ricordare tutti i concorrenti, le battute e le critiche dei giudici, gli inediti presentati e le cover riarrangiate di brani cult. Per fortuna a rinfrescarci la memoria è una clip che ripropone i momenti più memorabili della Prima e della Seconda puntata di X Factor 2023.

X FACTOR 2023 vi sorprenderà tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.