X Factor 2022, la Finale: Istruzioni per l'uso e Anticipazioni

Siamo arrivati alla Finale di X Factor 2022, che si svolgerà Questa Sera su Sky Uno a partire dalle 21.15. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Questa Sera alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e in in simulcast su TV8 è di scena la finale di X Factor 2022, in cui si daranno battaglia quattro concorrenti, uno per ogni giudice. A contendersi il titolo di vincitore della sedicesima edizione del talent show saranno i Santi Francesi del roster di Rkomi, Linda del roster di Fedez, i Tropea del roster di Ambra e Beatrice Quinta del roster di Dargen. A presentare la serata è Francesca Michielin e gli ospiti saranno i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza.

Come si svolgerà la finale di X Factor

La Finale di X Factor 2022, che si svolgerà all'interno del Mediolanum Forum di Assago, e quindi in presenza del pubblico, e sarà divisa in 3 manche. Al termine di ognuna, il concorrente che avrà ottenuto meno voti dal pubblico verrà eliminato.

La prima manche prevede 4 duetti , e insieme a ogni finalista a cantare sarà Francesca Michielin .

, e insieme a ogni finalista a cantare sarà . La seconda manche sarà dedicata al Best Of . I tre concorrenti rimasti di esibiranno con i Medley dei brani più significativi del loro percorso (soltanto cover).

. I tre concorrenti rimasti di esibiranno con i dei brani più significativi del loro percorso (soltanto cover). La terza e ultima manche vedrà sfidarsi i due concorrenti rimasti, che canteranno il loro inedito.

A decretare il vincitore di X Factor 2022 sarà il pubblico attraverso il Televoto.

A stemperare la tensione della gara ci penseranno sia i giudici che la conduttrice, che regaleranno ai presenti e al pubblico a casa una serie di performance. Inoltre Fedez presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo "Crisi di Stato", che uscirà a mezzanotte, subito dopo la finale.

X Factor 2022: breve riassunto della sedicesima edizione

Prodotto da Fremantle, il talent show di Sky Uno ci ha tenuto compagnia dal 15 settembre, precisamente con 4 puntate dedicate alle Audition, 2 ai Bootcamp, una alle Last Call e 6 al Live Show. La settima puntata è, appunto, la Finale.

I 4 roster che sono stati ammessi al Live erano così formati:

Roster di Fedez : Dadà , gli Omini , Linda

: , gli , Roster di Ambra : Matteo Siffredi , Lucrezia , i Tropea

: , , i Roster di Rkomi : Iako , Joélle , i Santi Francesi

: , , Roster di Dargen: Beatrice Quinta, i Disco Club Paradiso, Matteo Orsi

Dopo due edizioni a porte chiuse, a X Factor è tornato il pubblico in presenza. Gli Home Visit sono stati sostituiti dalle Last Call e a presentare i Live ci ha pensato Francesca Michielin, vincitrice di X Factor 2012. I concorrenti si sono cimentati in una serie di cover, hanno cantato in coppia con volti noti della scena musicale italiana e hanno presentato i propri inediti. Mentre Fedez non era nuovo al tavolo del giudici, Rkomi, Dargen e Ambra erano alla oro prima esperienza con X Factor. Dopo un primo Live Show solamente di cover, è stata la volta di una puntata a tema, e il tema era la MTV Generation, Già da dopo il primo Live sono partiti X Factor Daily e i due appuntamenti subito prima e subito dopo il Live Show: Ante Factor ed Extra Factor, entrambi condotti da Paola Di Benedetto.

Dove vedere la Finale di X Factor 2022

Appuntamento dunque Questa Sera, alle 21.15 su Sky Uno, in streamnig su NOW e in simulcast su TV8, con la Finale di x Factor 2022. E che vinca il migliore!



