X Factor 2022: con la finale alle porte, i giudici e i concorrenti parlano della gara conclusiva dello show

Anticipazioni TV

Giovedì 8 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago, ci sarà la finale di X Factor 2022. Ce ne parlano giudici e concorrenti, emozionati e contenti del percorso fatto fino a questo momento.

Mancano meno di 24 ore alla finalissima di X Factor e c'è grande trepidazione fra i giudici di quest’edizione, i quattro concorrenti finalisti e fra tutti coloro che hanno reso possibile lo show targato Sky e prodotto da Fremantle che ci tiene compagnia da alcune settimane ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Domani, al Mediolanum Forum di Assago, saranno di scena il talento e un sano spirito competitivo. In una serata al cardiopalma, in cui ogni giudice si presenterà con un singolo cantante o una band, ci sarà un vastissimo pubblico ad applaudire e ballare, favolosi ospiti e, alla fine, la proclamazione del vincitore di #XF2022.

Della serata conclusiva della sedicesima edizione di X Factor parlano i giudici e gli artisti che hanno superato la semifinale in un incontro stampa che si tiene proprio al Forum. Ci sono Rkomi con i Santi Francesi, Ambra con i Tropea, Fedez con Linda e Dargen con Beatrice Quinta. In mezzo a loro, Francesca Michielin, che subito confessa di sentirsi molto emozionata: "La finale è una cosa a sé" - esclama. "Anche il Forum di Assago è una cosa a sé, siamo insomma in uno spazio diverso. Sono emozionata, ma, siccome il livello quest'anno è davvero alto, per me la serata di giovedì 8 è più una festa. Ho visto i ragazzi in questi giorni e ho detto a tutti: Siete arrivati in 4 in finale, godetevel'’. Proverò a godermela anch'io".

La trionfatrice di X Factor 2012 aggiunge poi: "La cosa che mi gasa di più della Finale è il fatto che sarò io ad annunciare il nome del vincitore di X Factor 2022. Non so se posso parlare degli ospiti. Forse posso dire che ci saranno i Pinguini tattici nucleari, i Meduza, e che io duetterò con i ragazzi. I giudici non resteranno seduti al tavolo, ma parteciperanno allo show, insomma continueremo a scambiarci i ruoli. Sarà un super show. Canteranno tutti i giudici, sarà la scaletta più bella di tutte”.

Rkomi e i Santi Francesi

Quindi la parola passa a Rkomi e ai Santi Francesi, che al momento sono i favoriti. Il giudice dice: "C'è grade complicità fra me e i Santi Francesi. Siamo veramente fratelli dello stesso sogno. Io ho semplicemente fatto da spalla a questi due ragazzi".

"Sei stato una buonissima spalla, Mirko" - intervengono i Santi - "non buttarti giù. La cosa più figa di Mirko, e poi anche del programma, è che ci hanno dato la possibilità di esprimerci senza stravolgerci, ma pungolandoci ad andare un po’ più lontano tutte le volte".

"Per me è importante ricordarsi che non si è da soli" - aggiunge Rkomi - "perché questo è un lavoro complicato. Può esserci un incipit individuale, ma poi senza dei buoni collaboratori non si va da nessuna parte".

Alessandro De Santis e Mario Francese al momento sono homeless, ma Rkomi si è offerto di ospitarli. Il duo non è nuovo alla tv, avendo partecipato ad Amici, ma X Factor è tutta un’altra cosa: "Anche se è già un po’ di tempo che suoniamo insieme, abbiamo fatto qualche palco prima di questo e, soprattutto come artisti, la precedente esperienza televisiva ha fatto sì che questa esperienza fosse per noi sicuramente più leggera, più morbida. Noi siamo venuti qua dentro senza nessun tipo di pretesa, di sovrastruttura, cercando di comunicare esclusivamente passando dal palco e dalle vibrazioni che dal palco arrivano alle persone e parlando il meno possibile. X Factor ci ha dato modo di farlo, di esprimerci come volevamo e quando volevamo, e siamo felicissimi per questo".

Dargen e Beatrice Quinta

La palla passa poi a Dargen D'Amico, che è seduto accanto alla sua Beatrice e che torna a quando ha sentito Bea alle Audition: "È’ andata che molto banalmente ci siamo incrociati alle Audition e Beatrice ha presentato un suo brano inedito che io trovavo particolarmente interessante. Forse veniva presentato in una maniera che distoglieva l'attenzione dalla canzone, e quindi alla fine il nostro percorso è stato arrivare a quel brano cercando di avere tutto il materiale bilanciato e tutto a fuoco. La fortuna è stata che io ho fatto veramente poco e guardavo Bea esprimersi, fiorire".

Beatrice Quinta ha davvero dimostrato una grinta incredibile, perfino quando ha duettato con lo showman Morgan: "Dopo Morgan posso fare tutto! - commenta. "È stata una bella prova, è stata divertente. Penso davvero che Dargen abbia fatto molto più di quello che ha detto, perché io ho vissuto quest’esperienza come se fossimo davvero un duo, perché stare da sola in questo contesto può veramente isolarti dalla realtà. Invece lui è sempre stato presente e super sul pezzo. Secondo me Dargen ed io ci siamo davvero completati, è stato bello e divertente".

Ambra e i Tropea

Anche Ambra Angiolini è arrivata in finale. Domani sera le sue urla di entusiasmo saranno tutte per i Tropea, alias i signori del ballottaggio. Guardando con tenerezza la band, Ambra dice: “Ormai su Wikipedia alla voce ballottaggio ci siamo io e i Tropea. Questi ragazzi hanno cominciato come i miei stronzi preferiti e poi sono diventati miei Tropea preferiti. La loro faccia quando hanno saputo che c'ero io, e la mia quando hanno scoperto che li avevo scelti, sono state il manifesto di questa bellissima storia di emotività, di messa in discussione, di coraggio di rimanere senza attrezzatura attaccati alla roccia. È stata un'esperienza bellissima, e credo di aver imparato molto più io da loro di quanto non abbiano imparato loro da me. La loro resistenza mentale, la loro voglia di fare musica anche nella vita sono esempio magnifico per chi sta facendo musica. I Tropea non hanno mai mollato, mai! Ho pianto molto più di loro, e Pietro è scoppiato solo l'ultima puntata”.

"Siamo molto felici di poter partecipare alla finale come concorrenti in gara” - spiegano i Tropea. "Per noi sarà una festa. La gara c'è, ma soprattutto siamo felici del percorso che abbiamo fatto e quindi vogliamo portare gioia. Siamo arrivati in finale e siamo quelli che hanno suonato di più, che poi era la cosa che veramente ci interessava".

Dopodiché il frontman Pietro aggiunge: "Dopo tutto quello che abbiamo passato, paradossalmente mi sento quasi rilassato, ovviamente carico ma tranquillo. Abbiamo superato ogni aspettativa, in primis nostra, e quindi siamo a posto con la coscienza, pronti per divertirci e gasarci, augurandoci di gasare il pubblico il più possibile".

I Tropea sono felici della collaborazione con Ambra: "Quando abbiamo visto tutta l’umanità e sensibilità di Ambra, è scoppiato l'amore. E poi ci ha insegnato a stare in TV".

Fedez e Linda

L'ultimo a intervenire è Fedez, al quale qualcuno domanda cosa pensi del fatto che i concorrenti abbiano avuto libero accesso ai loro smartphone e quindi ai social. "È la prima edizione a cui partecipo in cui si lasciano i telefoni in mano ai concorrenti" - risponde. "Nelle pregresse edizioni solitamente vivevano in una bolla. È difficile capire quale sia la cosa migliore da fare, perché se stai nella bolla e poi esci fuori e vedi tutto uno tsunami di commenti, probabilmente resti traumatizzato, quindi che si inoculi lentamente il morbo social credo sia una buona mossa. La verità è che non si è mai pronti a questo tipo di cose".

Poi Fedez parla con grande sincerità della semifinale e delle sue discussioni con i colleghi giudici: "È stata una puntata tosta e credo di averne dette di tutti i colori sia a Jacopo che a Mirko. Questo programma è incredibile, ed è pazzesco come io riesca a caderci ogni volta. Quest’anno ero partito un passo indietro proprio per non lasciarmi trascinare emotivamente, e, nonostante ciò, non ce l’ho fatta, nel senso che ci sono cascato con tutte le scarpe. Con Mirko è nato un rapporto reamente sincero: ci mandiamo a fare in culo e poi ci chiudiamo in un camerino e io, piangendo, gli dico: 'Scusa se ti ho mandato a fare in culo'. Ciò che è accaduto la scorsa puntata è stato quanto di più vero si possa vedere in televisione. Realmente c'è stato qualcosa di umano, il che è raro".

A fine incontro stampa, fa la sua comparsa Linda, che era andata a provare. A proposito del rapporto con la sua finalista, Fedez ha detto: "Durante le dirette è diventato sempre più struggente il momento dell’attesa della busta. Fra me e Linda si è creato un bel rapporto. Sono felicissimo che lei sia qui in finale e che possa portare il suo best of in una delle manche dell'ultima puntata. Abbiamo deciso di raccontare proprio tutto il suo percorso, partendo da Coraline, che ha portato alle Audition, e arrivando fino alle ultimissime cose".

E della sua parabola a X Factor 2022 fino alla finale, Linda ha detto: “È stato un percorso molto bello, sia a livello umano che artistico, con tanti alti e bassi. Ho trovato persone fantastiche, e Jacopo Sinigaglia e Fedez sono stati i miei punti saldi, sono stati un po’ lo scoglio al quale ti aggrappi quando tutto va a schifo. Mi fa molto strano il fatto di essere qui, mi fa estremamente piacere e sono contentissima di tutto. Non ho niente da dire, se non grazie".

L'appuntamento con la Finale di X Factor 2022 è dunque domani sera alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. E che vinca il migliore!