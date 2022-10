Viola Come il Mare Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Terza Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della seconda puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda oggi, 14 ottobre 2022, su Canale5.

Stasera, venerdì 14 ottobre 2022, nuovo appuntamento con Viola Come il Mare, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. La Terza Puntata va in onda su Canale5 alle ore 21.50.

Viola come Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi vestono i panni di Francesco Demir, un affascinante ma cinico capo ispettore di polizia e di Viola Vitale, una ragazza dotata di una grande capacità, la sinestesia, ovvero quello di capire la natura delle persone grazie ai colori. Viola e Francesco si incontreranno per caso a Palermo, dove Viola si è trasferita per cercare suo padre e scoprire qualcosa in più sul suo passato. Tra loro non ci sarà subito simpatia ma il loro rapporto è destinato a diventare molto forte sia professionalmente che sentimentalmente. La Vitale, giornalista di una nota redazione siciliana, si troverà ad affiancare il Demir e ad aiutarlo, con il suo dono, a risolvere i casa più intricati.

Viola Come il Mare: ecco cosa è successo nella Seconda Puntata

Nella seconda puntata di Viola come il Mare, Viola non è riuscita a fare grandi progressi nella ricerca di suo padre. La ragazza ha però capito di essersi invaghita di Francesco, ormai diventato un chiodo fisso nella sua mente. Questa situazione la mette molto a disagio, visto che il Demir le ha chiaramente rivelato di non avere intenzione di avere alcuna relazione seria né ora né mai. Viola ha però scoperto che dietro l'apparente freddezza del poliziotto si cela un passato burrascoso e triste, che ha indurito il cuore dell'affascinante ispettore. Nella vita della giornalista è però arrivato Raniero, un venticinquenne determinato e deciso a farle una corte sfrenata. Intanto la sua malattia sembra essere sotto controllo ma non c'è tempo da perdere.

Viola Come il Mare: le Anticipazioni della Terza Puntata in onda Stasera su Canale5

Nella terza puntata di Viola come il Mare, Francesco continua imperterrito a indagare sul traffico degli esseri umani. Farah – la ragazza che il poliziotto ha salvato – non sembra avere tante informazioni da dargli. Per il Demir la situazione si fa complicata. Intanto la morte di un imprenditore scuote la redazione di Sicilia Web. Un suo giornalista di punta è coinvolto nel caso. Viola riesce a distrarsi grazie alla presenza di Raniero. Il ragazzo le ha promesso di aiutarla a cercare suo padre e in effetti riesce a trovare alcune dettagli importanti. La Vitale scopre che sua madre – qualche anno prima – era tornata in Sicilia. Viola non ne sapeva nulla ma forse sta proprio qui la chiave per rintracciare suo padre e riuscire finalmente ad avere una speranza di guarire.

Viola Come il Mare va in onda stasera alle 21.50 su Canale5.