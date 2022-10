Viola Come il Mare Anticipazioni: Stasera su Canale 5 la Seconda Puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

Viola come Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Can Yaman e Francesca Chillemi vestono i panni di Francesco Demir, un affascinante ma cinico capo ispettore di polizia e di Viola Vitale, una ragazza dotata di una grande capacità, la sinestesia, ovvero quello di capire la natura delle persone grazie ai colori. Viola e Francesco si incontreranno per caso a Palermo, dove Viola si è trasferita per cercare suo padre e scoprire qualcosa in più sul suo passato. Tra loro non ci sarà subito simpatia ma il loro rapporto è destinato a diventare molto forte sia professionalmente che sentimentalmente. La Vitale, giornalista di una nota redazione siciliana, si troverà ad affiancare il Demir e ad aiutarlo, con il suo dono, a risolvere i casa più intricati.

Viola è arrivata a Palermo dopo aver lasciato la sua vita e il suo lavoro a Parigi. Il suo ritorno a casa non è un viaggio di piacere. La ragazza ha scoperto di essere affetta di una malattia neuro degenerativa ereditaria e crede che tornando in Sicilia e riuscendo a mettersi in contatto con suo padre – che non ha mai conosciuto e che potrebbe essere portatore del suo stesso male – avrà qualche speranza di guarire. Tra gli effetti collaterali di questa patologia, Viola ha sviluppato la sinestesia, una capacità sensoriale che le permette di associare a ogni persona un colore e capirne i sentimenti. La giovane ha trovato lavoro nella redazione di Sicilia WebNews ma al suo arrivo in ufficio, si è accorta di non essere molto gradita. Il suo capo e i suoi colleghi non l'apprezzano e credono che abbia fatto strada solo con la sua bellezza. Ma Viola è molto di più di un bel faccino e di un paio di gambe lunghe ed è determinata a dimostrarlo; per questo si rimbocca le maniche e si prende – con astuzia – un posto come giornalista di cronaca nera. Ed è proprio questo nuovo compito che l'ha portata ad avvicinarsi a Francesco Demir, un ispettore di polizia cinico e dongiovanni, di cui lei non riesce a vedere i colori. Questo particolare è molto strano ma non c'è molto tempo per pensarci. Deve trovare suo padre e Francesco, tramite le sue conoscenze, potrà darle una mano... ma in cambio lei dovrà usare la sua “magia”.

Viola Come il Mare: le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda Stasera su Canale5

Nella Seconda Puntata di Viola come Il Mare: con la sua malattia sotto controllo, Viola è sempre più determinata a trovare suo padre. Gli insuccessi ottenuti non l'hanno scoraggiata ed è certa che là fuori, tra le vie di Palermo, suo padre abbia letto il suo messaggio. La ragazza può contare su un aiuto in più, quello di Francesco, che le ha promesso il suo appoggio. Tra Viola e Francesco c'è una forte ed evidente attrazione ma la ragazza deve stare molto attenta. Il Demir non è per nulla interessato all'amore e anzi proprio non ci crede. Colpa purtroppo della sua triste infanzia. I due cercheranno di non cedere alla passione e intanto si terranno impegnati nella risoluzione di un omicidio di un ex prostituta. Mentre cercheranno di scoprire chi sia il colpevole, la Vitale – sulle tracce del suo papà – si imbatterà nell'azienda agricola di Raniero, un giovane affascinante che le farà subito una corte sfrenata. Intanto Francesco, determinato a occuparsi del traffico di esseri umani a Palermo – all'interno di un container del porto trova la giovane Farah. Contravvenendo a ogni regola e alla stessa legge, decide di nasconderla a casa sua. Ma dovrà stare attento che neanche Viola la scopra. Intanto alla centrale arriverà una notizia inquietante: Laura Scalise è stata uccisa.

