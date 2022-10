Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: una clip in anteprima esclusiva della nuova serie su Rai 1

Anticipazioni TV

Massimiliano Gallo e un insieme eccellente di attori sono protagonisti del nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 dal 20 ottobre: Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. Vi presentiamo il cast con una clip in anteprima esclusiva della serie.

Inizia giovedì 20 ottobre alle 21.25 su Rai 1 l'appuntamento con una nuova serie tv, tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva. Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, ci farà compagnia per quattro imperdibili serate, in otto episodi, con protagonista Massimiliano Gallo e un cast di grande rilievo composto da Teresa Saponangelo (l'ex moglie che ancora lo vuole), Denise Capezza (la nuova fiamma), Lina Sastri (l'ex suocera), Francesco Di Leva (un coloratissimo “angelo custode” della camorra) e nel ruolo dei figli i giovani Chiara Celotto (nella foto con Massimiliano Gallo) e Francesco Cavallo. Per farvi meglio immergere nelle divertenti dinamiche tragicomiche della serie, vi offriamo una clip in anteprima esclusiva della seconda puntata, in cui i protagonisti vanno a teatro per assistere a uno spettacolo del figlio Alfredo, la cui sessualità fluida mette a disagio il padre e dove conosciamo la suocera assunta e tutti i personaggi in gioco.





Chi e cosa è Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso

Prendete la persona più simpatica che conoscete. Poi quella più intelligente. Poi ancora quella più stupida e infantile. Più generosa. Più matta. Mescolate bene. Ecco, grosso modo, il protagonista di questa serie. Un po' Woody Allen, un po' Holden, un po' semplicemente se stesso: Vincenzo Malinconico, iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva, è un avvocato semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l'aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l'amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza, Malinconico ci fa affezionare alle sue vicende sgangherate e irrisolte e ci fa vedere il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico, costringendoci a pensare ridendo. Avvocato d'insuccesso, forse più psicologo che avvocato, Vincenzo Malinconico non raggiunge mai la piena sufficienza. Il suo portafoglio clienti ha un profilo decisamente leggero, si occupa di contenziosi non particolarmente impegnativi (sinistri stradali, liti di condominio, separazioni, recupero crediti non ingenti) e non sempre porta a casa delle vittorie.