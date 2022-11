Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso: Stasera l'Ultima Puntata della nuova fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Chiude stasera 10 novembre con la quarta e ultima puntata, la prima stagione della serie con Massimiliano Gallo, Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. La trama della puntata.

Va in onda stasera 10 novembre alle 21.25 la quarta e ultima puntata di Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, la fiction di Rai 1 con Massimiliano Gallo, tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva, che ha dato al bravissimo attore partenopeo il suo primo ruolo da protagonista dopo venticinque anni di teatro, cinema e televisione. E Malinconico sarà anche un avvocato "d'insuccesso" ma la serie diretta da Alessandro Angelini e ambientata a Salerno, con la simpatia dei personaggi e delle storie, ha conquistato anche il pubblico. Giovedì 3 novembre 3.416.000 spettatori hanno seguito le sue vicende e già si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

L'antieroe Vincenzo Malinconico

Parlando del personaggio in sede di presentazione della serie, Massimiliano Gallo descriveva in questo modo la novità e anche la necessità di avere sullo schermo un protagonista diverso dal solito:

Trovo che ci siano molte possibilità di riconoscersi in questo personaggio, che non è repingente, non giudica né se stesso né gli altri. Credo sia positivo anche il fatto che sia un antieroe, in un periodo come questo, in cui dobbiamo per forza essere vincenti in tutto, anche con le vacanze, mettendo foto sui social di posti mai visti, in post-produzione. Penso faccia bene al cuore.

Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso: la trama dell'ultima puntata

Teicheué, principale sospettato per l'omicidio della giovane Brooke Fantasia, figlia del macellaio di camorra Mimmo o' burzone, ora defunto, viene interrogato dagli inquirenti ma si ostina a ripetere d'essere stato incastrato e chiede a Malinconico di difenderlo. Il rapporto con Alessandra Persiano (Denise Capezza) procede serenamente ma l'improvviso arrivo di Alf riaccende le insicurezze della donna, spingendola a prendere in considerazione nuove proposte lavorative. Imprevedibilmente, Vincenzo viene contattato da Veronica (Ana Caterina Morariu), la bella moglie di Tarallo (Michele Placido), un potente avvocato, che gli chiede di assisterla nella sua causa di separazione dal marito. L'avvocato Starace Tarallo è così determinato a vincere la causa di separazione da offrire inutilmente a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa. Veronica, dal canto suo, sembra attratta da Malinconico che però si nega seccamente. Proseguendo nelle sue indagini con l'aiuto di Tricarico (Francesco Di Leva), Malinconico riesce finalmente a fare luce sul mistero della morte di Brooke.